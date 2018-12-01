شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلي للإعلام": نرصد القنوات الغير مرخصة وننسق مع شرطة المصنفات لإغلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلي للاعلان أن هناك تنسيقا كبيرا مع الأجهزة المعنية لغلق القنوات الفضائية الغير مرخصة للحد من نشاطها المخالف.

وأضاف سليم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" من خلال المتابعة والرصد التي يقوم بها المجلس يتم تتبع تلك القنوات وأماكن بثها ومتابعة المحتوي الإعلامي الذي تقدمة ويتم عمل تقرير به للجهات المعنية، و التنسيق مع شرطة المصنفات الفنية للإبلاغ عن هذه القنوات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأوضح أن هناك شروطا وضوابطا للحصول علي ترخيص البث منها أن تكون شركه مساهمة برأس مال محدد ، أما ما يحدث من القنوات الفضائية الغير مرخصة أنها تقوم بإستئجار كاميراتين ، واستئجار شقه مفروشه وتجهيز غرفه بها بديكور يشبة الاستديو ، ومن خلال السيرفر تقوم ببث المحتوي الإعلامي الذي تريده .

جاءت تلك التصريحات رداً علي قيام الإدارة العامة لشرطة المصنفات بمداهمة مقر يبث من خلاله 12 قناة فضائية وضبط القائمين عليه، وتبين أن مقر القنوات المذكورة عبارة عن ثلاث طوابق بذات العقار، فالطابق الثالث مقر للقنوات وأجهزة البث ، والطابق الرابع مخصص للكول سنتر، والطابق الخامس مخصص استوديو تصوير ، وبتفتيش الطابق الثالث تم ضبط عبوات من المنتجات والمستحضرات مجهولة المصدر وشاشة تستخدم كجهاز مونتاج وهارد ديسك.