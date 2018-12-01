شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد نبات السلق على صحة الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحتوى نبات السلق على عناصر غذائية هامة من فيتامينات ومعادن والتى تساعد على مد الجسم بفوائد صحية عديدة، منها علاج فقر الدم، نمو العظام ، ومنع أمراض القلب والأوعية الدموية، وغيرها من الفوائد التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " naturalfoodseries ".

يساعد على علاج فقر الدم

يحتوى نبات السلق على الحديد، مما يسبب الإنتظام فى تناولها المساعدة فى علاج فقر الدم، من خلال تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء.





تقوية العظام

تعتبر شوربة نبات السلق مصدراً ممتازاً للكالسيوم وفيتامين K، مما يساعد على نمو وتقوية العظام.

الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

تساعد شوربة السلق، على خفض ضغط الدم، وتعزيز الدورة الدموية، مما يساعد فى الوقاية من أمراض القلب وخطر الاصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية .

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي نبات السلق على الكالسيوم والنحاس والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يساعد فى تكوين الدم الأحمر، وتمدد الأوعية الدموية، وتنظيم مستويات ضغط الدم.

تحسين الهضم

تساعد شوربة السلق على تقليل الإلتهاب داخل الجهاز الهضمي وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة؛ وبالتالي ، القضاء الفعال على السموم من الجسم.

وذلك لإحتوائها على جرامات من الألياف الغذائية، و نيتروجين القابل للذوبان في الماء الذى يحتوي على مضادات الأكسدة الطبيعية والوظائف المضادة للالتهابات داخل القناة الهضمية.

الحد من الإصابة بالزهايمر

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الخضراوات يومياً مثل السلق الذى يحتوى على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتحمي خلايا الدماغ من طفرة الحمض النووي والضرر التأكسدي المفرط، وبالتالي يحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ومرض باركنسون.

وعلاوة على ذلك، فأن نبات السلق يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامين K، وكلاهما ضروري في لتقوية القدرات المعرفية.

الحفاظ على صحة العين

يحتوى نبات السلق على اللوتين والزيكسانثين ، وهما نوعان من الكاروتينات التي تعزز البصر وتقلل من خطر الظروف المرتبطة بالعين.

حيث يعمل اللوتين وزياكسانثين على حماية شبكية العين والقرنية من الإضطرابات المرتبطة بالعمر مثل إعتام عدسة العين ، الجلوكوما ، وتنكس البقعة.

يساعد في الوقاية من السرطان

تحتوى الخضروات الورقية على مجموعة واسعة من مضادات الأكسدة التى تحد من نمو الجذور الحرة مما يساعد فى الوقاية من الإصابة بالسرطان.