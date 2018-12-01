شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب صعوبة التنفس عند الحامل منها التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فترة الحمل تعانى السيدات دائما من بعض المشاكل الصحية مثل الغثيان والتعب والارهاق وضيق التنفس المستمر، وهو من أبرز هذه المشاكل وذلك أمر طبيعى لا يشكل خطورة على الأم ولكن يسبب بها التعب والإزعاج.

وحسب ما ذكره موقع parents فهناك أسباب عديدة لضيق التنفس عند المرأة الحامل وهى:

أسباب ضيق التنفس عند المرأة الحامل



التنفس

1:قد يكون ضيق التنفس بسبب كبر حجم الجنين داخل الرحم حيث إنه يضغط على الحجاب الحاجز عند الأم ، مما يجعلها تشعر بضيق شديد وصعوبة فى التنفس.

2: زيادة السائل المحيط حول الجنين ايضا يسبب ضيق فى التنفس ويضغط على المنطقة العلوية ويسبب ضيق التنفس.

3:الحمل فى توأم يسبب ضيق فى التنفس بسبب زيادة حجم الرحم بسبب الاجنة.

4: التوتر والضغط النفسى من المشاكل التى تسبب ضيق التنفس عند المرأة الحامل ، وخصوصا عندما تصاب باكتئاب الحمل فتكون اكثر عرضا لضيق التنفس.

5:قد يكون سبب ضيق التنفس هو وجود مشكلة فى الجهاز التنفسى عند المرأة الحامل مثل الربو ، والتهاب الشعب الهوائية.



حامل

قد تظهر بعض الاعراض على المرأة الحامل والتى تدل على اصابتها بضيق التنفس مثل ضيق فى ألم فى الصدر وعدم القدرة على التنفس مع سرعة شديدة فى ضربات القلب والسعال، وفى هذه الحالة يجب أن تتبع المرأة الحامل بعض الاحتياطات اللازمة لتخطى الازمة ومنها:

نصائح لتجنب ضيق التنفس اثناء الحمل



الحامل

1: لا بد من ممارسة تمارين التنفس والاسترخاء حيث انها تحت من التوتر والضغط النفسى والعصبى الذى يسبب ضيق التنفس.

2:لا تبذلى مجهود بدنى كبير اثناء ترتيب المنزل حتى لا تتعرضى لمضاعفات وضيق فى التنفس.

3:اجلسى بوضع مستقيم للظهر حتى لا تعرضى الرئتين لضيق التنفس ، فقد يعطيكى ذلك الشعور بالراحة.

4:اذا كنتى تعانى من مشاكل فى الجهاز التنفسى يجب عليكى المتابعة الدورية مع الطبيب لتخطى الازمة او حدوث اى مشاكل اثناء الحمل وتناول الدواء المناسب للحالة.

5:ابتعدى عن أماكن التدخين والمواد الكيميائية ، حتى لا تتعرضين للاختناق وتشوهات الجنين.