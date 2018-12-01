شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض انسداد الامعاء منها الإمساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قد يشعر أحد الأشخاص بفقدان الشهية وإمساك وغيرها من الأعراض التى تستدعى إجراء فحوصات طبية والعلاج، ليكتشف المريض إنه مصاب بإنسداد الأمعاء، وهو عبارة عن انسداد يحافظ على الطعام أو السائل من المرور عبر الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة، والذى نتعرف عليه أكثر فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "mayoclinic".

اعراض انسداد الأمعاء:

تشمل علامات وأعراض انسداد الأمعاء، ما يلي:

- ألم البطن.

- فقدان الشهية.

- إمساك .

- قيء.

- عدم القدرة على حركة الأمعاء أو تمرير الغاز.

- تورم في البطن.





أسباب انسداد الأمعاء

تعتبر الأسباب الأكثر شيوعا لإنسداد الأمعاء، هى :

- سرطان القولون.

- الفتق .

- أمراض الأمعاء الالتهابية، مثل داء كرون.





- الانسداد الزائف المعوي، يمكن أن يسبب علامات وأعراض انسداد الأمعاء ، لكنه لا ينطوي على انسداد جسدي، حيث يسبب تمزق العضلات أو مشاكل الأعصاب، أو تقلصات العضلات المنسقة الطبيعية للأمعاء، مما يبطئ أو يوقف حركة الطعام والسوائل عبر الجهاز الهضمي.

وأسبابه، هى :

- جراحة البطن أو الحوض.

- عدوى.

- بعض الأدوية التي تؤثر على العضلات والأعصاب، مثل مضادات الاكتئاب .

- اضطرابات العضلات والأعصاب، مثل مرض باركنسون.

وعوامل أخرى تسبب انسداد الأمعاء:

- جراحة البطن أو الحوض .

- مرض كرون .

- سرطان المعدة خاصة عند التعرض لإجراء جراحة لإزالة ورم في البطن أو علاج إشعاعي.





طرق تشخيص انسداد الأمعاء:

- فحص بدنى لتقييم الحالة الصحية للمريض .

- الأشعة السينية.

- التصوير المقطعي المحوسب (CT).

- موجات فوق صوتية.

طرق علاج انسداد الأمعاء:

يعتمد علاج انسداد الأمعاء على سبب الإصابة، ولكن يجب أن يتم العلاج داخل مستشفى، لتنفيذ الإجراءات الطبية التالية:

- عند الوصول إلى المستشفى، يعمل الأطباء أولاً على التأكد من الحالة الصحية للمريض، ثم القيام بالاتى :

- وضع خط في الوريد (IV) في الذراع بحيث يمكن إعطاء السوائل.

- وضع أنبوب أنفي يصل إلى المعدة لإمتصاص الهواء والسوائل وتخفيف التورم في البطن.

- وضع (قسطرة) في المثانة لتصريف البول وجمعه للاختبار.

وقد تتطلب بعض الحالات الصحية إجراء عملية جراحية مثل أن يوجد ورم يجب استئصاله.

وعند حدوث انسداد فى الجزء الأيسر من الأمعاء الغليظة، يكون من الصعب إجراء عملية جراحية واحدة، ولذلك تتم على مراحل مختلفة.