شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الافراط فى تناول الشيكولاتة منها امراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعتبر الشيكولاتة من الحلوى المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، بالإضافة إلى أنها تحتوى على عناصر غذائية هامة تمد الجسم بفوائد صحية عديدة، لكن فى حالة الإفراط فى تناولها تسبب أضرار صحية للإنسان، منها زيادة الوزن الذى ينتج عنه امراض مختلفة وتسوس الأسنان، وغيرها من الأضرار التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " livestrong ".





زيادة الوزن وأمراض القلب

يحتوى شريط واحد من شيكولاتة الحليب على 1.55 أوقية أو 44 جراماً، و 235 سعرة حرارية، 13 جراما من الدهون ، 8 من الدهون المشبعة ، و 221 جراماً من السكر، وأوقية واحدة من الشيكولاته الداكنة ، أو 28.35 جرام ، تحتوي على 156 سعر حراري، 9 جرامات من الدهون، 5 من الدهون المشبعة، و 13 جراما من السكر، وتسبب الدهون المشبعة إرتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، مما يعرض الإنسان لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وبالإضافة إلى أن الإفراط فى تناول الشيكولاتة يسبب السمنة، وأمراض القلب، وذلك وفقاً لجمعية القلب الأمريكية.

مرض السكري

يحتوي شيكولاتة حليب واحد على 26 جرام من الكربوهيدرات و 1 أونصة من الشيكولاتة الداكنة تحتوي على 17 جراما، معظمها من السكريات أو الكربوهيدرات المكررة.

ويمكن أن تسبب الكربوهيدرات المكررة طفرات في نسبة السكر في الدم، والتي يمكن أن تجعل الجسم مقاومًا للأنسولين ومع مرور الوقت قد تؤدي إلى الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

ارتجاع المرىء

تتسبب الشيكولاتة في استرخاء العضلة العاصرة المريئية السفلى، مما يسبب الإصابة بإرتجاع المرىء.





الأثار الجانبية للكافيين

يعمل الكافيين على تحفيز الجهاز العصبي المركزي للإنسان، حيث أن الإفراط فى تناول الكافيين مثل الشيكولاتة، فقد يسبب سرعة ضربات القلب والقلق والاكتئاب والأرق ومشاكل النوم والغثيان والقيء.