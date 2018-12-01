رجيم لخسارة 8 كيلوغرامات في 4 أسابيع

يعتبر التحكّم بالهرمونات من أفضل الوسائل التي تساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون. وهذا ما يؤكده خبير التغذية الفرنسي بيار نيس. ولهذا يجب، بحسب رأيه، التعرّف إلى الهوية (البروفايل) الهرمونية ثمّ اتباع النظام الغذائي المناسب للحفاظ على الرشاقة. ومن الأفضل تطبيق رجيم الهرمونات الفعال والذي يساعد على خسارة ما يصل إلى 8 كيلوغرامات في مدة قصيرة جداً.

رجيم الهرمونات للتخسيس

إذا قرّرت اتباع رجيم الهرمونات، احرصي على أن تكتشفي هويتك الهرمونية أولاً. فبحسب الدكتور بيار نيس، قد تكون هذه الهوية مرتبطة بالأنسولين أو الليبتين أو بهرمون التوتر أو بعدة هرمونات معاً. ولكل بروفايل تأثيره على طريقة تراكم الدهون في الجسم.

بروفايل الأنسولين

إذا كان الأنسولين يشكل هويتك الهرمونية، فهذا يعني أنّك تتمتّعين بشهية زائدة وأنك كثيراً ما تحبين تناول السكاكر والاسترخاء بعد الوجبات. ويشير إلى أنك قد تعانين من ارتفاع الضغط أو من السكّري. كذلك يرتبط هذا البروفايل بشكل جسمك حيث تكون مساحة كتفيك أكثر اتساعاً من مساحة أردافك.

ولكي تتمكني من خسارة وزنك في هذه الحالة اتبعي هذا النظام لمدة 4 أسابيع: امتنعي عن تناول الأطعمة الغنية بالسكّر أو الدهون. وتجنبي الأكل في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

وفي المقابل ركّزي على تناول: الفاصولياء الخضراء والحمص... فهي تتسم بمؤشر سكّر منخفض وبنسبة ألياف مرتفعة، ما يعني أنها تبطئ عملية انتقال الدهون إلى الدم. وفضلي أيضاً الأسماك ولحم الطيور والخضار الخضراء واللبن الزبادي والماء والشاي.

بروفايل الليبتين

إذا كان الليبتين هو هويتك الهرمونية، فيعني أنّك تتناولين وجبات خفيفة وقد تتخلين عن بعضها وأنّك تفضلين تناول الأسماك ولحم الدجاج واللحم الأحمر. كما أنّك لا تحبين شرب القهوة وتناول المأكولات الغنية بالدهون. أما بالنسبة إلى شكل جسمك فيلاحظ أن ردفيك أكثر اتساعاً من كتفيك. وعلى المستوى الصحي كثيراً ما تعانين من الإمساك.

ولكي تخسري الوزن في 4 أسابيع: لا تأكلي السكاكر، الحلويات، اللحوم المصنّعة والغنية بالدهون والأجبان الدسمة.

تناولي وجباتك في أوقات محددة من دون أن تتخلّي عن أيّ منها. كذلك كلي الشوكولاته والبسكويت بكميات معتدلة جداً.

ويمكنك أيضاً أن تضيفي إلى لائحة طعامك الأسماك ولحم الدجاج والخضار الخضراء والماء والشاي. ولا تنسي النشويات والألياف التي تساعدك على الشعور بالشبع.

بروفايل هرمون التوتر

يعني هذا أنّك تأكلين لتشعري بالهدوء وتفضلين الأطعمة المملحة لا الحلوة. كما أنّك تشربين كمية كبيرة من القهوة وتعانين غالباً من الانتفاخ في معدتك. كذلك فأنت لا تنامين بشكل جيّد ومن الممكن أن تشعري بالغضب بسهولة. وقد يتغيّر وزنك من دون سبب واضح.

وإذا أردت الحفاظ على رشاقتك عليك أن تتّبعي هذا النظام لـ4 أسابيع: إمتنعي عن تناول لحوم الأسماك الدسمة والمأكولات الجاهزة والغنية بالملح. كذلك تجنبي الصلصات وبعض أنواع الفواكه والخضار مثل الشمام والعنب والأرضي شوكة والملفوف...

والأفضل أن تأكلي: اللحوم الخالية من الدسم، الصدفيات، البسكويت الخفيف، التفاح، الإجاص والموز الناضج. ولا تنسي الكوسى والفاصولياء الخضراء واللفت.

البروفايل المختلط

من الممكن أن تكون هويتك مختلطة. فإذا كانت تجمع الأنسولين والليبتين، يعني هذا أنّك لا تتناولين كمية كبيرة من الطعام وقد تنسين ذلك أحياناً وتفضلين الأطعمة الحلوة.

وإذا كانت هويتك الهرمونية أنسولين- توتر، فأنت تأكلين لتشعري بالرضى وتحبين المأكولات الغنية بالسكّر أيضاً.

أما بروفايل الليبتين - التوتر، فيشير إلى أنّك تخسرين الوزن أحياناً ثم تستعيدينه بسرعة من دون أن تعرفي السبب.



