شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء فقط.. خطوات هامة لتعزيز فرص الإنجاب عند المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"لو بتخططي للحمل لازم تكوني جاهزة للمرحلة"، تقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي، قدم نصائح نسائية جدا لكل سيدة ترغب في زيادة فرص حدوث الحمل وترغب في مولود جديد، فهناك بعض الأنظمة الحياتية التي من شأنها أن تعزز فرص الانجاب إذا ما اتبعتها المرأة بشكل جيد ومنظم.



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وتابع التقرير الذي نشر بموقع mayoclinic الطبي حديثه عن العوامل والنصائح التي تعزز فرص حدوث الحمل والتي من أهمها أن تحرص المرأة علي زيادة مرات الجماع الزوجي خلال فترة التبويض التي تكون بعد انتهاء ايام الدورة الشهرية تماما، والتي تكون في الفترة من اليوم الثامن من بدايتها وتصل حتي اليوم الثامن عشر أو العشرين، وإضافة لما سبق يفضل أيضا زيادة مرات الجماع بشكل عام إن أمكن بعد انتهاء الدورة الشهرية بشكل عام.



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وتابع التقرير ناصحا المرأة بضرورة تعزيز فكرة الحفاظ علي الوزن الرشيق المتوازن لرفع فرص حدوث الحمل، مع التركيز علي البعد عن التوتر بخصوص حدوث الحمل والتركيز فقط علي الاجتهاد لحدوثه بنجاح، ولذا يجب أن تحافظين على رشاقتك وهدوءك وكذلك طعامك الصحى الخفيف.