شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يصحح معلومة خاطئة عن «الزنجبيل» والضغط والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن الزنجبيل يخفض الضغط نسبياً، وله فوائد صحية في توسيع الأوعية الطرفية؛ مما يعزز الشعور بالدفء.
وأضاف النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “مفهوم خاطئ وشائع.. الزنجبيل دوماً يرفع الضغط، موضحاً أن الصحيح أنه (غالباً) يخفض الضغط “نسبياً” ويوسّع الأوعية الطرفية مما يعطي شعوراً خارجياً بالدفء”.
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