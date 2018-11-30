شكرا لقرائتكم خبر عن مع بداية الشتاء ركز مع التفاح.. هيقوى مناعتك ويشبعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التفاح أحد أنواع الفاكهة التى لا يمل الإنسان من تناولها، أنواعه جميعها حلوة المذاق شيقة، يحب هذا النوع من الفواكه كلا من الكبار والصغار، لطيف جدا أن تتناوله خلال نزلات البرد والأمراض وخلال فترات النقاهة، لأنه لطيف على المعدة وغنى بالفيتامينات ومغذ ولذيذ.



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وفقا لتقرير نشر بموقع MAYOCLINIC الطبي، فإن تناول التفاح بأنواعه المختلفة يفيد الجسم بشدة، ولعل برودة الطقس ودخول فصل الشتاء علينا يجعل أهميته تتضاعف لأنه يحتوي على كم هائل من الفيتامينات التى تعزز المناعة للجسم، كما يحتوى على الكثير من الفيتامينات والألياف التى تشعرك بالشبع وتعزز الهضم والإخراج لديك.



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ومن أبرز فوائد التفاح أيضا فى الشتاء تلك التى تتعلق بتعزيزه للمناعة، لاحتوائه على فيتامين سى بنسب عالية، كما أنه يساعد على تعزيز امتصاص الجسم للحديد، ويفيد أيضا فى تعزيز صحة الأوعية الدموية، وتخفيض نسب الكوليسترول، كل هذه الفوائد تعزز من دفاعات الجسم ضد المرض، وتجعل التفاح الفاكهة المناسبة جدا لفترة الشتاء والطقس البارد حيث تزيد نسب الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، ويحتاج الجسم فيها لدعم صحى، ومقاومة للمرض.