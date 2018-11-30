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شكرا لقرائتكم خبر عن بدون عمليات.. أطعمة تساعد على تكبير حجم الثدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ العديد من النساء لعمليات تكبير الثدى التى قد تسبب لهن مخاطر صحية واضرار كبيرة ، ولأن الطبيعى يكسب يقدم الخليج 365 بعض الأطعمة التى تعمل على زيادة حجم الثدى بشكل طبيعى دون عمليات وذلك وفقا لما ذكره موقع ivtightgelreviews:
1:فول الصويا أو حليب الصويا، وهى مصدر غنى للبروتين الذى يعزز مستوى هرمون الاستروجين فى الجسم مما يؤدى تدريجيا الى زيادة حجم الثدى.
صويا
2:المكسرات مثل (الفول السودانى، الجوز، الكاجو)، تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تلعب دور مهم فى زيادة حجم الثدى، كما إنها تعمل على تعزيز صحة القلب.
3:شرب الحليب يعمل على زيادة حجم الثدى حيث انه يحتوى على هرمون الاستروجين و والبرولاكتين والبروجيستيرون ، التى تساعد على زيادة حجم الثدى عند النساء.
مكسرات
4:البابايا، تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتزيد من حجم الثدى .
5:المأكولات البحرية، مثل السمك والجمبرى والكابوريا ، تحتوى على بعض العناصر التى تعزز صحة الثدى وتزيد من حجمه .
جمبرى
6:الزيوت الطبيعية الصحية مثل زيت الزيوت والجرجير تلعب الزيوت الطبيعية دورا مهم فى زيادة حجم الثدى وتقلل من خطر الاصابة بالأمراض المزمنة.
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