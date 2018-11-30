شكرا لقرائتكم خبر عن متغسلش السكاتة.. أبحاث جديدة: لعق لهاية طفلك قبل إعطائها له مفيد لصحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرت العادة أن يلجأ الآباء إلى غسل اللهاية الخاصة بأطفالهم الرضع قبل إعطائها لهم، وذلك لضمان نظافتها وخلوها من الجراثيم، لكن وفقاً للأبحاث العلمية الجديدة فيمكنك الآن لعق لهاية طفلك ثم إعطائها له لتمنحه فوائد صحية كثيرة.

كان الكثير يصيبهم الاشمئزاز عندما يرون بعض الآباء يلتقطون ألعاب أطفالهم الصغيرة عندما تسقط على الأرض، يلعقوها ويضعوها فى أفواههم ثم يعيدونها إلى صغارهم، لكن قال الباحثون إن هذه العادة يمكن أن تنقل الكائنات الصحية الدقيقة إلى أطفالهم.

أبحاث جديدة توصى بلعق لهاية الطفل قبل إعطائها له

وتوصلت الدراسات التى نقلها موقع "Metro" الإخبارى إلى أن الأطفال الصغار ممن يتلقون اللهايات أو الألعاب الصغيرة التى تم لعقها من آبائهم، لديهم عدد قليل من الأجسام المضادة المرتبطة بأمراض الربو وحساسية الطعام والأتربة وكان لديهم مستويات أقل من الجلوبولين المناعى IgE وهو جسم مضاد مرتبط باستجابات الحساسية فى الجسم، حيث إن مستويات IgE العالية تشير عادة إلى وجود مخاطر أكبر للإصابة بالحساسية والربو التحسسى وفقاً للدكتورة إيليان أبو جودة، أحد كاتبى البحث.



لهاية الأطفال

الدراسة التى أجرتها إحدى المؤسسات الصحية فى مدينة ديترويت بولاية ميشيجن الأمريكية، أجرت مقابلت مع 128 أمّا حول عاداتهن التربوية مع أطفالهن، وقال 58% منهن أن أطفالهن يستخدمون اللهاية فيما صرح 12% أنهن ينظفون اللهاية بفمهن قبل إعطائها للطفل، وقال أحد المشاركين فى البحث إنهم وجدوا أن الأطفال الذين يستخدمون اللهايات التى امتصها الأمهات قبلهم مرتبطين بمستويات أقل من IgE، وأضاف: "بالرغم من أن هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث حول هذا الأمر ولكننا نعتقد أن التأثير قد يكون بسبب نقل الميكروبات المعززة للصحة من فم الوالدين، ومن غير الواضح ما إذا كان إنتاج IgE المنخفض الذى شوهد بين هؤلاء الأطفال يستمر إلى سنوات لاحقة أم لا".

وبينما حذر العلماء من أن هذه الدراسة ما زالت تحتاج المزيد من الأبحاث أضافت الدكتورة إيليان أن وجود الارتباط بين لعق الوالدين للهايات أطفالهم ووجود مستويات منخفضة من IgE لديهم لا يعنى بالضرورة أن هذه الممارسة تسبب انخفاض مستويات IgE.