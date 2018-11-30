شكرا لقرائتكم تعرفوا على رياضات تضر بتطور الدماغ.. وهذه الأسباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذرت دراسة جديدة من أن لعب كرة القدم الأميركية "الرغبي"، وغيرها من الرياضات الأخرى التي تتطلب المواجهات البدنية، قد تضر بتطور الدماغ.

وبحسب "ديلي ميل"، تمنع الضربات العنيفة على الرأس عملية تسمى تشذيب الدماغ، حيث يتم التخلص من الروابط القديمة وغير المفيدة بين الأعصاب.

ويعني تعطيل عملية التشذيب هذه، أن الروابط الكهربائية والكيميائية داخل الدماغ لا تعمل كما يجب، ما يؤثر على مهارات التفكير لدى الأشخاص.

وتضاف الدراسة إلى أدلة متزايدة على أن الضربات المنتظمة على الرأس، حتى وإن لم تكن كبيرة بما يكفي لإحداث ارتجاج، يمكن أن تسبب تلفا دائما في الدماغ.

ويقترح الخبراء استخدام تدريبات منخفضة أو دون تأثير، لتقليل عدد مرات إصابة اللاعبين في الرأس.

ووجدت الدراسة التي أجرتها جامعة تكساس في المركز الطبي "نورث ويست" في دالاس، أن تعطيل عملية التشذيب يضعف اتصالات الأعصاب في الدماغ.

وقال جوثام موروجيسان، الذي ساعد في إجراء الدراسة: "التشذيب هو جزء أساسي في نمو المخ"، وأضاف قائلا: "من خلال التخلص من المشابك العصبية التي لم تعد مستخدمة، يصبح الدماغ أكثر كفاءة مع التقدم في السن".

ويوضح هذا البحث أن المشاركة في موسم رياضي كامل قد تؤثر على تشذيب المادة الرمادية التي تشهد تشوها لدى طلاب المدارس الثانوية واللاعبين الشبان، باعتبار أن المادة الرمادية هي شبكة في الدماغ تشارك في السيطرة على العضلات وصنع القرار والتحكم في النفس والإدراك الحسي، مثل الرؤية والسمع والذاكرة والعواطف والكلام.

ومن المقرر إجراء المزيد من الأبحاث لفهم كيفية تأثير ضربات الرأس على نمو الدماغ على المدى الطويل.