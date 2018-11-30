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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن للأشعة السينية أن تكتشف أمراض اللثة في مراحل تطورها والكشف عن تسوس فى جذور الأسنان، ولكن هل الخضوع كثيرا لها يؤثر على الصحة، تقرير موقع " dentatesmiledesign" أوضح أن الأشعة السينية على الفك مفيدة لأطباء الأسنان لتشخيص أمراض الأسنان واللثة، كما أنه يساعد في العثور على مشاكل الأسنان مبكراً في مرحلة تطورهم ، وهذا يمكن أن يوفر على الناس الكثير من المال وعدم الراحة.



اشعة بانوراما على لااسنان

ما الذي يمكن أن تكتشفه الأشعة السينية؟ في البالغين ، يمكن استخدام الأشعة السينية لأغراض مختلفة ، مثل: -

- إظهار مناطق مختلفة من التسوس التي قد لا تكون مرئية بسهولة في خلال الكشف الظاهرى.

- الكشف عن فقدان العظام الذي يأتي عادةً مع أمراض اللثة.

- تحديد التسوس الذي قد يحدث أسفل الحشوة الحالية.

- المساعدة في إعداد أجهزة التقويم ، وزرع الأسنان، وأطقم الأسنان وغيرها من إجراءات طب الأسنان التجميلية.

- الكشف عن إصابة في جذر السن أو بين اللثة.

- الكشف عن التشوهات التنموية ، مثل الأورام.

- كم مرة يجب أن تخضع للأشعة السينية على الأسنان

- قد يحتاج بعض الأشخاص إلى الأشعة السينية بمعدل مرة واحدة في كل 6 أشهر .

ـ الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ في مشاكل الأسنان والذين يزورون طبيب الأسنان بشكل متكرر قد يحتاجون إلى أشعة إكس مرة واحدة فقط كل عامين.

ـ إذا كنت مريضًا جديدًا في عيادة طبيب الأسنان ، فقد تحتاج إلى فحص بالأشعة السينية لكي تثبت صحة أسنانك .

ـ أول فحص بالأشعة السينية مع طبيب أسنان جديد سيساعده في الحصول على سجل أساسي يمكن من خلاله مقارنة التغيرات المستقبلية.



أهمية الاشعة السنيىة على الاسنان

الأشخاص الذين يحتاجون الأشعة السينية بشكل متكرر

ـ قد يحتاج الأطفال والمراهقون الذين لديهم تاريخ من تسوس الأسنان إلى الأشعة السينية مرة واحدة كل 6 أشهر أو سنة واحدة على الأقل، ويتوقف هذا على أعمارهم.

ـ قد يحتاج الأشخاص الذين يواجهون مخاطر عالية من التسوس لأسباب متعددة إلى أخذ صور أشعة متكررة على الأسنان.

ـ الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة يجب أن يقوموا بإجراء الأشعة السينية للأسنان لأنه يمكن أن تساعد في كثير من الأحيان طبيب الأسنان على الكشف عن علامات فقدان العظام.

ـ يحتاج الأشخاص الذين لديهم عدة حشوات أو ترميمات على الأسنان إلى إجراء أشعة سينية متكررة لطبيب الأسنان لمعرفة ما إذا كان هناك أي تحلل تحت الحشوات.