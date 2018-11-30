"منى شندي" سيِّدة مصرية قائدة في البحرية الملكية الأسترالية

أعادت وزارة الهجرة المصرية نشر مجموعة من مقاطع الفيديو استعدادا لانطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، المخصص لعرض نماذج من المصريات الناجحات في الخارج.

وظهرت خلال الفيديو كلمة الكابتن منى شندي المصرية قائدة الصواريخ في البحرية الأسترالية، التي استضافها المؤتمر العام الماضي وألقت خلاله كلمة عبرت فيها عن تطور الأسطول الحربي المصري.

وتعدّ منى شندي مصرية مسلمة، هاجرت مع عائلتها من مصر حين كان عمرها 3 أعوام، وحصلت على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية وهندسة الأسلحة، مع مرتبة الشرف وماجستير في التجارة من جامعة نيو ساوث ويلز.

أصبحت قائدة في البحرية الملكية الأسترالية، وتقود وحدة الصواريخ الأسترالية، كما يوجد أيضا غيرها 100 فرد مسلم من أصل 45 ألفا ضمن قوات الدفاع الأسترالية من بينهم 27 في البحرية فقط.