شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتمتع بجسم رشيق وصحة جيدة فى 6 خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعض الخطوات والنصائح قد تجعل جسمك فى أبهى صورة، فمن المعروف أن السمنة هى العدو الأول للصحة، والنظام الغذائى الحياتي هو الذى يتحكم بشكل كبير فى رشاقتك أو سمنتك، لذا عليك الاختيار الصحى، ووفقا لتقرير نشر بموقع "Mayo Clinic" فإن هناك الكثير من النصائح الخاصة بتعديل السلوك الغذائى الحياتي اليومي.



رشاقة

البعد عن كل ما يؤذى معدتك ويزيد وزنك يساعد على تمتعك بالرشاقة، شرب السوائل والمياه على مدار اليوم يعزز من ذهه الفكرة أيضا، الكثير من النصائح ويمكن لبعض الخطوات الصحية إذا ما اتبعتها أن تغير حياتك وتساعدك على التمتع بجسم رشيق جدا ومنها :



رشاقة 3

ـ التنوع فى الطعام يمد جسمك بما يريد ويحافظ على وزنك شريطة الكميات القليلة.

ـ تقليل الطعام الغنى بالسعرات الحرارية جدا.

ـ تقليل السكريات وعدم تناولها إلا للتذوق وتناول الطعام الصحى فى أي مكان.

ـ تخير المنتجات غير الغنية بالدسم من كل الأطعمة.

ـ الكثير من الوجبات والقليل من الطعام خيار مثالي.

ـ ممارسة الرياضة.