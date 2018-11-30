شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الإصابة بـمرض"السل".. لو ظهرت عليك لازم تروح للدكتور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الدرن أوالسل الرئوى واحد من الأمراض الخطيرة المنتشرة حول العالم، والتى قد تسبب الوفاة فى بعض الأحيان، وبحسب الدراسات يعتبر السل من أهم ثلاثة أسباب لوفيات النساء اللاتى تتراوح أعمارهن ما بين 15 إلى 44 سنة ، كما أنه يصيب ما بين 10 الى 15 شخص آخرين عن طريق العدوى.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك بكتيريا منتشرة تسبب مرض السل وتنتشر عن طريق الهواء من شخص لآخر، كما أنه يؤثر على جميع الفئات العمرية، ولكن فى الغالب يؤثر على الشباب والأشخاص الذين يعيشون فى المناطق النامية، وهناك بعض العلامات التى تظهر على المريض وهى:

علامات الإصابة بـ السل



سعال مزمن

1:السعال المستمر الذى يستمر لأسابيع أو أكثر.

2:الشعور بالغثيان والقىء.

3:فقدان الشهية والوزن.

4:الحمى الشديدة.

5:ألم فى الصدر.

6:ألم فى العمود الفقرى والعضلات والمفاصل.



سعال

7:يمكن أن يؤدى لالتهاب السحايا.

8:يؤثر على اعضاء الجسم الاخرى مثل الكبد والكلى ويؤدى الى ظهور الدم فى البول.

9:يضعف عضلة القلب ويؤثر على صحته.

10:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

عند ظهور هذه العلامات لا بد من عرض المريض على طبيب متخصص لإنقاذ الحالة وعلاجها قبل حدوث أى مضاعفات أخرى، ويكون العلاج بالمضادات الحيوية حسب عمر المريض وحالته الصحية، مع التزام الراحة وعدم بذل اى مجهود بدنى يؤثر على الصحة.