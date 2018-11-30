شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من ألم بظهرك.. علاجات منزلية لتخفيف الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد ألم الظهر واحدا من أكثر المشاكل شيوعًا خلال الأيام الأخيرة، ولكن إذا لم يعالج ألم الظهر قد يسبب تغيرات تنكسية أو إصابة أو تورم أو نادرًا السرطان.

غالبا ما يكون الجزء السفلي من الظهر هو ما يزداد الألم به خاصة عند الانحناء، هناك ما يقرب من 200 عضلة في الظهر تحافظ على الوضع العمودي له وفقا لموقع " health" .

طرق طبيعية لتخفيف الم الظهر

بعض العلاجات المنزلية التى تخفف من ألم الظهر تشمل :1- كمادات الثلج :

تعمل كمادات الماء البارد على تسكين الألم وتقليل التورم بشكل أفضل، حيث يمكن استخدامها مرتين أو ثلاث مرات في اليوم من خلال لف الثلج بمنشفة ووضعها على مكان الألم.

2- الحفاظ على الوضع الصحيح فى الجلوس :

نظرًا لأن الكثير يميل إلى الجلوس لفترات أطول من الوقت المعتاد ، فمن المهم الحفاظ على الوضع الصحيح فى الجلوس ، لأنه يمكن أن يقلل من كمية الضغط على الظهر.

الوضع الصحيح يعني اصطفاف جميع العظام بشكل أنيق وأقدامك مسطحة على الأرض، كما يجب أيضًا التركيز على وضعية النوم الصحيحة.



وضعيات الجلوس الصحيخة

التدليك العادي:

التدليك الجيد يمكن أن يخفف من آلام الظهر، ويمكنك أيضا استخدام مراهم للحصول على نتائج أفضل.

أفضل طريقة لمنع حدوث آلام الظهر هى العناية بالعضلات الخلفية والبقاء في حالة بدنية ممتازة، وهذا يتطلب القيام بتمارين الظهر والبطن كنظام يومي، وتصلح تمارين التمدد بشكل خاص للظهر.



تخفيف الم الظهر طبيعيا

استخدام أملاح الاستحمام:

من خلال أخذ حمام بماء فاتر باستخدام ملح الاستحمام يساعد على تقليل ألم الظهر.

إذا استمر ألم الظهر بعد تجريب العلاجات المنزلية طويلة الأمد، يجب ألا تتجاهلها وقم بزيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن.