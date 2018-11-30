أجمل أسماء الصبيان من أولاد المشاهير العرب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 نوفنبر 2018 12:02 مساءً - هل أنت على وشك وضع مولودك الذكر الذي تنتظرينه بفارغ الصبر؟ إذا كنت كذلك فنحن نقدم لك أجمل أسماء أولاد المشاهير العرب، لتختاري منها اسماً للفارس الصغير فتابعي معنا هذه المجموعة:

حمزة: هو اسم لابني الفنانتين غادة عادل، سولاف فواخرجي، والفنانين أحمد رزق وأحمد السقا، ويعني الصلابة والحزم

يوسف: اسم ابن حنان ترك، وريهام عبد الغفور، وينسب للنبي يوسف

فاهد: اسم ابن الفنانة أحلام، ويعني الشجاعة

الوليد: اسم ابن عاصي الحلاني، وهو الطفل حين يولد

آدم: اسم ابن حنان ترك، مأخوذ من اللغة الآرامية، ويعني أديم الأرض

تيم: اسم ابن مصطفى قمر، ويعني الشغف والحب

شادي: اسم ابن سميرة سعيد، ويعني من يكثر الغناء

بدر: اسم ابن أصيل أبو بكر، ويعني حالة من تكون القمر