- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 نوفنبر 2018 12:02 مساءً - هل أنت على وشك وضع مولودك الذكر الذي تنتظرينه بفارغ الصبر؟ إذا كنت كذلك فنحن نقدم لك أجمل أسماء أولاد المشاهير العرب، لتختاري منها اسماً للفارس الصغير فتابعي معنا هذه المجموعة:
حمزة: هو اسم لابني الفنانتين غادة عادل، سولاف فواخرجي، والفنانين أحمد رزق وأحمد السقا، ويعني الصلابة والحزم
يوسف: اسم ابن حنان ترك، وريهام عبد الغفور، وينسب للنبي يوسف
فاهد: اسم ابن الفنانة أحلام، ويعني الشجاعة
الوليد: اسم ابن عاصي الحلاني، وهو الطفل حين يولد
آدم: اسم ابن حنان ترك، مأخوذ من اللغة الآرامية، ويعني أديم الأرض
تيم: اسم ابن مصطفى قمر، ويعني الشغف والحب
شادي: اسم ابن سميرة سعيد، ويعني من يكثر الغناء
بدر: اسم ابن أصيل أبو بكر، ويعني حالة من تكون القمر
شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل أسماء الصبيان من أولاد المشاهير العرب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سيدتى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سيدتى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .