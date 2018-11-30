شكرا لقرائتكم خبر عن عادات صحية يجب الالتزام بها بعد زراعة الكلى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعد عملية زرع الكلى من المهم العودة إلى الحياة الطبيعية، ولكن مع الحرص أيضًا فى كافة جوانب الحياة لضمان نجاح عملية الزرعة نمط الحياة الصحى واتباع تعليمات الطبيب بعد إجرائها، وفقا لموقع " news-medical" يمكن أن تقلل من خطر تلف الأعضاء المزروعة بصورة كبيرة.

تناول الأدوية حسب التوجيهات الطبية

يحتاج المرضى الذين أجروا عملية زرع الكلى لتناول بعض الأدوية بانتظام، للتأكد من أن الكلى الجديدة تعمل بشكل صحيح، فى حين أن بعض الأدوية يجب تناولها إلى أجل غير مسمى، قد يكون البعض الآخر ضروريًا لفترة محددة من الوقت هذه الأدوية تشمل:

مضادات الاكتئاب (الأدوية المضادة للرفض).

المضادات الحيوية والأدوية المضادة للفيروسات.



زراعة كلى

الابتعاد عن أى مصدر للتدخين

من المهم إبعاد الشخص الذى أجرى مؤخرا عملية زرع الكلى عن أى مصدر للتدخين، لأن السجائر ترتبط بزيادة كبيرة لخطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وأمراض الرئة.

المرضى الذين يواصلون التدخين بعد تلقى زراعة الكلى يعانون من ضعف الفشل الكلوى مقارنة بغير المدخنين.

تجنب الكحول

الشرب المفرط للكحول يمثل خطرا على المرضى بعد زرعة الكلى، لأنه يرفع ضغط الدم بالإضافة إلى ذلك يحتوى الكحول على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ما قد يؤدى إلى زيادة الوزن.



كيفية مراعاة مريض زراعة الكلى

هل النظام الغذائى مهم بعد زرع الكلى؟

ينصح مرضى زراعة الكلى بالاعتماد على نظام غذائى صحى بشكل عام، يشمل 5 حصص على الأقل من الفواكه والخضروات كل يوم، بالإضافة إلى ذلك يوصى بأن يشتمل جزء كبير من النظام الغذائى الصحى للمريض على النشويات مثل البطاطا والخبز والأرز والمكرونة، كما أن تناول بعض منتجات الألبان واللحوم والأسماك والبيض والفاصوليا وغيرها من مصادر البروتين غير الألبان أمر مهم، فضلا عن الاعتدال فى تناول الدهون والسكريات مع تجنب الأملاح قدر الإمكان، لأن الأطعمة المالحة يمكن أن ترفع ضغط الدم.