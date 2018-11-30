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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بالأنفلونزا من أعراض خفيفة عادةً ما تنتهى خلال أسبوع أو أسبوعين، ولكن فى بعض الحالات قد تصبح الأنفلونزا مهددة للحياة خاصة للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، وبحسب موقع "Health line" نقدم أبرز 7 حالات يجب أن تذهب فيها للطبيب عندما تصاب بالأنفلونزا.

أعراض الأنفلونزا

يمكن أن تتسبب الأنفلونزا في بعض أو كل هذه الأعراض:

-سعال.

-التهاب الحلق.

-سيلان الأنف.

-آلام العضلات.

-الصداع.

-إرهاق.

-حمى.

-القيء والإسهال.

- قشعريرة برد.



الأنفلونزا

أسباب تجعلك تذهب للطبيب لو عندك أنفلونزاإذا كان لديك ضيق أو صعوبة في التنفس

يجب ألا تؤثر الإنفلونزا على تنفسك، لأن هذا الأمر يمكن أن يكون علامة على شيء أكثر خطورة، مثل الالتهاب الرئوي أو عدوى في الرئتين، والالتهاب الرئوي من المضاعفات الشائعة للإصابة بالانفلونزا.

تشعر بألم أو ضغط في صدرك أو بطنك

الشعور بالألم أو الضغط في صدرك هو علامة تحذير أخرى يجب ألا تتجاهلها، حيث يمكن أن تسبب الأنفلونزا نوبات قلبية وسكتات دماغية لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب، وألم الصدر هو أيضا أحد الأعراض الشائعة للالتهاب الرئوي.

كثرة التقيؤ

يجعل القيء جسمك يفقد الكثير من السوائل، مما يجعل من الصعب التخلص من الأنفلونزا، لهذا السبب ، يجب عليك استدعاء طبيبك لفحصها، يمكن أن يكون القيء أو عدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل علامة على الإصابة بمرض "الإنتان" أو "تعفن الدم"، وهو مرض يجب علاجه على الفور.

الحمل

إذا كنت حاملاً وتعرّضتِ للإصابة بالأنفلونزا، فأنت عرضة لعدد أكبر من المضاعفات، مثل التهاب القصبات، وكذلك خطر إنجاب طفلك قبل الأوان أو خطر انخفاض وزن الطفل عند الولادة، في بعض الحالات، قد تؤدي الإصابة بالأنفلونزا أثناء الحمل إلى الموت.





إذا كنت مريضاً بالربو

وهو مرض يصيب المجاري الهوائية في الرئتين، لأن الأشخاص الذين يعانون من الربو يميلون إلى أن يكون لديهم جهاز مناعي ضعيف، فإن أعراض الأنفلونزا غالباً ما تكون أسوأ، ومن المرجح أيضًا أن يتم إدخال البالغين والأطفال المصابين بالربو إلى المستشفى من أجل مضاعفات الإنفلوانزا والتهاب رئوي مقارنةً بالذين لا يعانون من الربو.

إذا كان لديك مرض القلب

إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص، فمن المرجح أن تتطور إلى مضاعفات خطيرة مرتبطة بالإنفلونزا، ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بنوبة قلبية يرتفع بمقدار 6 أضعاف خلال الأسبوع الأول من الإصابة المؤكدة بالأنفلونزا.

تتحسن الأعراض ثم تعود للأسوأ

من المفترض ألا تظهر أعراضك بعد أن تهدأ، ارتفاع درجة الحرارة والسعال الشديد الذي ينتج عنه مخاط أخضر أو ​​أصفر من العلامات المحتملة للعدوى مثل الالتهاب الرئوي، ويجب أن تذهب للطبيب فوراً إذا كانت الأعراض تتحسن ثم تعود للأسوأ مرة أخرى.