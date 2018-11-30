انت الان تتابع موضوع أفضل فيتامين لزيادة وزن الطفل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

تسعى كل أم ليحظى طفلها بوزن صحي ، وتبحث دائما عن الطرق الأمثل لزيادة وزن أطفالها ، وبشكل خاص خلال العام الأول والثاني من أعمارهم ، فبعض الاطفال يعانون من قلة الشهية للطعام ، ولكن لا تعد الشهية المقياس الرئيسي لوزن الطفل ، فهناك مخطط لنمو الطفل والذي يعد مقياسا جيدا ،للوزن ، حيث يوضح إذا الطفل ينمو ضمن النطاق الطبيعي أم لا مع اقتراح أفضل الفيتامينات التي تساعد على زيادة النمو والوزن .

الوزن الطبيعي للطفل وفقا لعمره

– عند الولادة : 2.5- 4,5 كيلو غرام .

– 6 أشهر : 6،5 – 10 كيلو غرام .

– 12 شهر : 8- 12 كيلو غرام .

– سنتين : 10 – 14،5 كيلو غرام .

– 3 سنوات : 12-17 كيلو غرام .

أفضل فيتامين لزيادة وزن الطفل

– زيت كبد الحوت

يعد زيت كبد الحوت أو كما يطلق عليه ” زيت السمك” هو أفضل فيتامين يمكن تقديمه للطفل ، وذلك لأنه يحتوي على مواد عضوية لازمة للطفل ، ويلعب دورا كبيرا في تقوية مناعته ، فيوفر ها الزيت مجموعة كبيرة من الفيتامينات وأبرزها فيتامين أ و د ، ولكنه غني بنسبة عالية من دهون الأوميغا 3 ، ويعرف بأنه علاج مساهم للكساح ، لأن فيتامين د الموجود بداخله يعمل على زيادة امتصاص الكالسيوم للعظام والأسنان .

كما تساعد الفيتامينات الموجودة في زيت كبد الحوت على الحد من الإصابة بالربو ، تقلل الإصابة بالإكزيما الجلدية وتخفض خطر الإصابة بمرض السكري لدى الأطفال ، كما تعمل على تحسين صحة البشرة والشعر ، وتساهم في تحسين كفاءة الأداء المعرفي وتقوية القدرة على التركيز وتحسن الذاكرة .

فيتامينات أخرى ضرورية لصحة الطفل

– فيتامين F: يحتوي هذا الفيتامين على العناصر الرئيسية لتطوير الخلايا ونموّها؛ مثل: الدهون المشبعة وغيرها من المكونات، ويعمل هذا الفيتامين على استعادة هيكلة عظام الطفل، ويمنع ضعف جسمه، ويساعد على تطوره السريع ويفتح شهييته للطعام، وهو متوفر في أغلب المأكولات البحرية وفي بعض الفواكه أيضاً.

– فيتامين C: يعرف بحمض الأسكوربيك، وهو ضروري لتعزيز نمو وتطور الطفل ، ويساعد على إصلاح خلايا الدم الحمراء والعظام والأنسجة، ويحافظ على صحة لثّة الطفل بحالة جيدة، كما يفتح شهية الأطفال للطعام، مما يسهم في زيادة وزنهم، وساعد هذا الفيتامين أيضا على امتصاص الحديد من الأطعمة التي تحتوي على الحديد، وهناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبةٌ من هذا الفيتامين، ومنها: الفواكه الحمضية بكل أنواعها، والكيوي، والطماطم، والقرنبيط إلخ .

– فيتامين ب المركب: فيتامينات ب المركّبة هي مجموعةٌ من فيتامينات ب، وهي من أهم فيتامينات لصحة الطفل؛ حيث تقوم بالعديد من الوظائف في الجسم، ويؤدي نقصها الكثير من المشاكل، وخصوصاً فيتامين ب12 الذي يسبب نقصه تدهور في العظام والشعر والبشرة، وبالتالي ينبغي على الأم إعطاء الطفل مكملاً غذائياً خاص بهذه الفيتامينات.

– فيتامين K: هو واحدا من أهم الفيتامينات لنمو العظام ومنع تآكلها، حيث أثبتت الكثير من الدراسات أهميّته في تعزيز نمو بنية الطفل بصورة سليمة، لذلك ينبغي على الأم إعطاء طفلها الأطعمة الغنية به للحفاظ على عظامه صحيه .

– فيتامين E : يخفض هذا الفيتامين من الجذور الحرة الموجودة في الجسم؛ وهي أجسام مضرة تسبب التسمم وتلف الخلايا، وبالتالي فتقديمه للطفل يحافظ على صحته بشكل أفضل .