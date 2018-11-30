شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. خل التفاح للتخلص من احتقان الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل تقلبات الطقس وعدم استقراره، ونزول الأمطار وبرودة الطقس، وعدم وجود الشمس في بعض الأيام، والبعض الأخر الشمس ساطعة في النهار والليل طقس شديد البرودة، يصاب الكثير بنزلات البرد الشديدة المصاحبة للاحتقان الأنف الشديد، وخلال هذا التقرير، سنتعرف على وصفة من الطبيعية التي تحد من احتقان الأنف، وفقا لما نشره موقع " Rd".

أكد الموقع، أن خل التفاح من الحيل الجيدة جدا في الحصول علي العلاج الأمثل في التهاب أو احتقان الأنف، فهو يعمل علي تفتيح الأنف من الانسداد الذي تصاب به نتيجة لنزلة البرد الشديدة.



خل التفاح

وأضاف الموقع، إلى أن خل التفاح يعمل علي التخلص من المخاط المتواجد في الانف، وعمل على تقوية هذا الجزء الحساس الذي يتعرض للعديد من المشاكل نتيجة للإصابة بنزلات البرد الشديدة.

طريقة إعداد الوصفة الطبيعية الخاصة بالتخلص من احتقان الأنف..

عليك وضع ملعقتين كبار من خل التفاح بالإضافة إلي ملعقة من العسل الأبيض في كوب من ماء دافئ وقلبهم جيدا، وعليك تناول هذا المشروب ثلاث مرات يوميا، لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ستشاهد بنفسك النتيجة.