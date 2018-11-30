شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتعايش مع البواسير دون شعور بالألم أو مشكلات بالإخراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البواسير من المشكلات التي يعاني منها الكثيرون، يعاني خلالها المريض من آلام مبرحة عند التبرز، وخاصة عندما يصاب بأيام طوال من الإمساك المزمن، ووفقا لتقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي، فإن هناك الكثير من الأعراض المرضية التى يعاني منها مريض البواسير لعل أهمها الشعور شبه الدائم بالألم فى فتحة الشرج إذا كانت منتفخة.





ويقدم التقرير الكثير من النصائح المهمة، والتي من شأنها أن تجعل ألم مريض البواسير أقل وأخف، منها :

- الطعام المسهل للبراز من أفضل أنواع الأطعمة التى تفيد مريض البواسير، وهو الملىء بالألياف كالحبوب والخضار والفاكهة.

- حبس البراز لفترات الطويلة خوفا من الألم هو السبب فى الشعور بالألم نفسه عند التبرز لذا لا تحبس البراز مطلقا.

- لا تقلل من أهمية شرب المياه على مدار اليوم لأنها تسهل وتلين البراز بشدة وتفيد جسمك.

- اهتم بشرب الكثير من العصائر الطبيعية والمشروبات السائلة الطبيعية الفريش، وابتعد تماما عن السوائل الضارة كالكحوليات.

- دون شك الحزق الشديد نتيجة جفاف البراز قد يسبب مشكلة كبيرة بالبواسير وألم شديد، لذا تناول الطعام الصحى والمياه لتليين البراز وتجنب الحزق.

- المشى والجري وغيرها من الرياضات ملينة للبراز بشكل كبير.

- لا تجلس فى الحمام للتبرز لساعات أو وقت طويل فقد يضرك هذا أكثر ويضر بحالتك لأنه يساعد على الضغط الشديد على الأوردة مما يسبب الألم.