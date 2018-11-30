شكرا لقرائتكم خبر عن العسل والزبادى والبطاطس مش بس للأكل ..عالج بيهم حروق الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بعض الأوقات قد نتعرض للحروق البسيطة فى المطبخ والتى تسبب ألم شديد والتهابات واحمرار فى المنطقة المصابة، وفى هذه الحالة يجب إنقاذ الجرح سريعا عن طريق وضعه تحت المياه الباردة أو وضع أكياس الشاى بالماء البارد ووضعها على الجرح، حيث يحتوى الشاى على بعض المواد التى تعمل على سحب الحرارة وتلطيف الحرق، وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فهناك طريق طبيعية لعلاج الحروق البسيطة فى المنزل وهى:

1:وضع شرائح البطاطس على الحرق، حيث تحتوى البطاطس على نسبة كبيرة من النشويات التى تساعد على تهدئة الحرق والتخلص من الاحمرار والألم.



عسل

2:يساعد الزبادى على تهدئة وتلطيف الحروق، وذلك عن طريق وضع الزبادى على الحرق وتركه لمدة ثلث ساعة ثم غسله بالمياه الباردة.

3:يحتوى العسل الابيض على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التى تعمل على تطهير وترطيب الجدل، وذلك بوضع العسل على المنطقة المصابة ثم غسلها بالمياه الباردة، ويكرر ذلك عدة مرات.

4: يحتوى الخل على مواد مطهرة ومضادة للبكتيريا والالتهاب، ولكن بتخفيفه ببعض قطرات المياه.



بطاطس

5: يعتبر زيت اللافندر من الزيوت التى تعمل على تهدئة الجلد وعلاج الالتهاب والاحمرار وذلك بوضع الزيت على الحرق وتدليكه برفق ثم غسله بالمياه الباردة.

4:الشاى الأسود، عمل كمادات اكياس الشاى البارد على البشرة المصابة.