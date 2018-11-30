شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الطماطم للبشرة اهمها التخلص من المسام الواسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطماطم عنصر أساسي في طبق السلطة الخضراء وأيضا أثناء طهي العديد من أنواع الطعام، فهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وللبشرة، خلال هذا التقرير سنتعرف على فوائد الطماطم للبشرة، وذلك وفقا لما نشره موقع "stylecraze".

فوائد الطماطم للبشرة

- تحتوي الطماطم على نسبة عالية من الماء، وهذا يجعلها غذاء جيدا للحفاظ على رطوبة البشرة والحد من إصابتها بالجفاف.

- الطماطم غنية بعنصر البوتاسيوم الهام لصحة القلب، وهذا يجعلها غذاء يحمي من الإصابة بأمراض القلب والانسداد في الشرايين وما شابه ذلك.

- تحتوي علي فيتامين "أ" وحمض الفوليك، وهذا يجعلها غذاء جيد للحفاظ علي صحة العين من الإصابة بالماء البيضاء أو الزرقاء أو طول وقصر النظر، كما أن هذه العناصر تحفاظ علي صحة الجلد والبشرة.

-تحد من الإصابة بارتفاع نسبة ضغط الدم أو الكولسترول وتعمل علي تنظيم نسبتهم في الدم.

-الطماطم مفيدة لصحة العظام والأسنان، لأنها تحتوي علي نسبة جيدة من الكالسيوم، الذي يحمي الأسنان والعظام من الكسر أو حدوث أي مشكلة بها.

- مضادات الأكسدة المتواجدة في الطماطم تعمل علي الحد من الإصابة بمرض السرطان، ولذا لا تترد في تناولها.

- تعمل على تقوية عضلات الجسم، بنائها بشكل صحي وقوي.

- تعد من أفضل الأطعمة التي ينصح بتناولها أثناء قيامك بالحميات الغذائية الخاصة بالتخلص من الوزن الزائد، لأنها تحتوي علي نسبة قليلة من الدهون.

- من أهم الفوائد التي يحصل عليها الجسم بعد تناوله للطماطم هي منع الجلطات الدموية، وذك لاحتوائه علي نسبة عالية من فيتامين "ك"، الذي يزيد من سيولة الدم.

- علاج المسام المفتوحة، نعم هذا ما تفعله الطماطم ببشرتك، لأنها تساهم بشكل كبير في التخلص من والقضاء علي المسام والواسعة، وذلك يتم عن طريق وضع بعض النقاط الخاصة بعصير الطماطم علي البشرة وتركة ل20 دقيقة، ثم مسحها بالماء وستلاحظ الفرق.