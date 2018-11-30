شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض صداع الاسنان منها وجع فى الفك والوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا أصبت بالصداع ربما لا تعرف أن السبب قد يكون فى الأسنان، وهذا ما يعرف بصداع الأسنان "Dental Headache"، حيث ينتقل الألم من عضلات الفك إلى الجمجمة ويؤدى للصداع النصفى، بحسب ما ذكر موقع "web md"، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض صداع الأسنان وأسبابه وعلاجه.



اعراض صداع الاسنان ماهى

ما هو صداع الاسنان

الأسنان من الأسباب التى تجعلك تشعر بالألم والصداع أحياناً، حيث لدى كل إنسان اثنان من المفاصل الصدغية الفكية (TMJs) والتي تربط جانبي الفك الخاص بك إلى جمجمتك، وهى تساعدك على فتح وإغلاق فمك عند التحدث وتناول الطعام والتثاؤب.

الألم الذي يبدأ في تلك المفاصل أو العضلات المحيطة بها فى الفك يمكن أن ينتقل إلى جمجمتك ويؤدي إلى الصداع النصفي.



اعراض صداع الاسنان وطرق علاجه بالذهاب لطبيب الاسنان

اعراض صداع الاسنان

تشمل علامات وأعراض صداع الأسنان ما يلى:

-لديك ألم أو وجع في الفك أو الوجه.

-تكسر أسنانك أو وجود فراغات بينها.

-أسنانك تبدو أكثر حساسية.

-تشعر بالتعب أو الألم فى الفك.

-لديك ألم فى الأذن، ولكن لا توجد مشكلة مع أذنيك.



اسباب صداع الاسنان

اسباب صداع الاسنان

أشياء كثيرة يمكن أن تسبب ألم الفك، منها :

-الجز على الأسنان، قد تطحن أسنانك أو "تجز" عليها، عندما تشعر بالتوتر، أو في الليل أثناء النوم، و قد لا تكون على علم بأنك تقوم بأي من هذه الأشياء.

-سبب آخر لألم المفصل الفكي الصدغي الذي يمكن أن يؤدي إلى الصداع النصفي هو مشكلة في مضغ الطعام، يمكن أن يحدث هذا إذا كنت تفتقد سناً أوأن أسنانك لا تصطف أسنانك بشكل صحيح، وهذا قد يعني أن عضلات الفك لديك يجب أن تعمل لتجمع أسنانك العلوية والسفلية معاً، بمرور الوقت، يمكن أن تصبح مؤلمة وتسبب الصداع.

- إذا كنت تمضغ العلكة كثيراَ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ألم المفصل الفكي الصدغي أيضاً.



الجز على الاسنان

علاج صداع الاسنان

-إذا كانت لديك مشكلة فى المفصل الفكى الصدغى تتسبب في الصداع النصفي، فإن صداعك ربما يتحسن عندما تعالج هذه المشكلة، سوف يتمكن طبيب أسنانك من فحص الأسنان والفك والعضلات لمعرفة ما يسبب الألم.

-إذا كنت تقوم بالجز على أسنانك يمكنك استخدام جهاز يلائم أسنانك العلوية أو السفلية ويبقيها منفصلة أثناء النوم حتى لا تتمكن من الجز عليها، وإذا لم تصطف أسنانك بالطريقة الصحيحة، قد يقترح طبيب الأسنان علاجات تقويم الأسنان.

-لا تمضغ أظافرك أو شفتيك أو خديك أو أشياء أخرى مثل الأقلام لأنها قد تسبب ألم الأسنان والصداع.

- استخدم سماعات الأذن عند التحدث على الهاتف للحفاظ على ضغط رأسك وفكّك.

-لا تمضغ العلكة.

-ابق بعيدا عن الأطعمة اللزجة أو المقرمشة التي تجعل الفك لديك أكثر ألماَ.

-قطع الطعام إلى قطع أصغر.

-حاول الاسترخاء وحافظ على أسنانك العلوية والسفلية منفصلة خلال اليوم.