اضرار حقن منع الحمل منها زيادة الوزن وانقطاع الطمث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقن منع الحمل الهرمونية من الوسائل التى تستخدمها كثير من النساء لمنع الحمل لعدة أشهر، وهى بديل للحبوب المانعة للحمل، خاصة للنساء اللاتى ينسين تناول الحبوب يومياً، وهذه الحقن لها تأثيرات جانبية نتعرف عليها فى هذا التقرير نتعرف على أضرار حقن منع الحمل، بحسب موقع "Very well health".



اضرار حقن منع الحمل

اضرار حقن منع الحمل

قد تحدث آثاراً جانبية لحقن منع الحمل بينما يتكيف جسمك مع تأثيرات الدواء، بعض النساء يتأثر أكثرن من غيرهن، وبعضهن قد لا يعانين من أي أعراض على الإطلاق، وتشمل اضرار حقن منع الحمل ما يلى:

عدم انتظام الدورة الشهرية

تتوقف العديد من النساء عن استخدام حقن منع الحمل خلال السنة الأولى من الاستخدام بسبب عدم انتظام الدورة الشهرية أو استمرار النزيف لفترات طويلة، وهذه الآثار الجانبية شائعة بشكل خاص خلال الأشهر الثلاثة الأولى ولكن يمكن أن تستمر في بعض النساء لأكثر من عام.



اضرار حقن منع الحمل منها عدم انتظام البيريود

انقطاع الطمث

بعد استخدام حقن منع الحمل عدة مرات، يتوقف دم الحيض تماماً أو يكون خفيفاً جداً، وتقدر الدراسات الإكلينيكية أن أكثر من ثلث النساء اللاتى يأخذن حقن منع الحمل سوف تعانين من انقطاع الطمث في الشهر السادس، وبعد عام ، سوف يرتفع هذا الرقم إلى 55 % ويستمر في الزيادة إلى 68 % بحلول العام الثاني.



فقدان كثافة العظام من اضرار حقن منع الحمل

فقدان كثافة العظام

إذا استخدمتِ حقن منع الحمل بشكل مستمر لأكثر من عامين، فإن فقدان الكالسيوم قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور، لذا يُوصى بأن تقلل المرأة من استخدامها لحقن منع الحمل لفترة لا تزيد عن سنتين، للتخفيف من فقدان العظام، ويوصي الأطباء في كثير من الأحيان بتناول مكملات الكالسيوم وفيتامين د بالإضافة إلى نظام غذائي غني بالكالسيوم، ولكن في حالة حدوث فقدان العظام، فإنه يعتبر دائمًا ولن يعود.



زيادة الوزن من اضرار حقن منع الحمل

زيادة الوزن

زيادة الوزن سبب آخر يجعل النساء تتوقف عن استخدام حقن منع الحمل، ووفقا لبحث أجرته جامعة تكساس، فإن حوالي ثلثي النساء اللاتي استخدمن حقن منع الحمل أفادوا بزيادة الوزن بمقدار 2.27 كيلو جرام خلال السنة الأولى، وفى العام الثانى زاد بمعدل 3.64 كيلو جرام واستمر في الزيادة بشكل سنوى، ويمكن ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي لتقليل زيادة الوزن.

تأخر عودة الخصوبة

حقن منع الحمل لها تأثير لمنع الحمل لفترات طويلة، بمجرد التوقف عنها، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى عام لاستعادة الخصوبة والبدء في التبويض بشكل طبيعي مرة أخرى، إذا قررتِ الحمل، فمن المرجح أن تنتظرى لمدة 9 إلى 10 أشهر على الأقل.

آثار جانبية أكثر شيوعاً لحقن منع الحمل

تتضمن الآثار الجانبية الشائعة الأخرى لحقن منع الحمل ما يلي:

-ألم في البطن أو عدم الراحة.

-دوخة.

-صداع الرأس.

-ضعف أو تعب.

- العصبية