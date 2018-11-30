شكرا لقرائتكم خبر عن علاج شمع الأذن بطرق طبية ومنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم إنتاج شمع الأذن بواسطة الغدد الموجودة في قناة الأذن، على الرغم من عدم معرفة سبب وجود شمع فى الأذن، إلا أن العلماء يتوقعون أنه يمنع الغبار والجسيمات الصغيرة الأخرى ويمنعهم من الوصول داخل الأذن.

كل شخص لديه شمع فى الأذن وفقا للموقع الطبى " webmd"، ولكن يتم تحديد كمية ونوع الشمع وراثيا تماما مثل لون الشعر أو الطول، ومن الصعب على الشمع الموجود بشكل طبيعي فى الأذن الخروج من قناة الأذن ويؤدي إلى التأثير على الأذن.



تنظيف شمع الاذن

انسداد الأذن بالشمع

يحدث الانسداد أو الارتطام أيضًا عندما يتم دفع الشمع داخل قناة الأذن، حيث يعد انسداد شمع الأذن واحدًا من أكثر مشاكل الأذن شيوعًا التي يراها الأطباء، وذلك بسبب استخدام أجسام غريبة مثل دبابيس أو منديل، والتي يمكن أن تزيل الشمع ولكن أيضًا قد تدفع بواقى من الشمع إلى أعماق قناة الأذن.



استخدام أدوات ضارة لتنظيف شمع الاذن

أعراض شمع الأذن

تشمل أعراض تأثير الشمع على الأذن ما يلي:

انخفاض مستوى السمع.

الدوخة.

ألم بالأذن.

رنين في الأذن.

حكة فى قناة الأذن.



استخدام الماء الدافئ لشطف لاذن

علاج شمع الأذن

قد يقوم الطبيب بإزالة شمع الأذن باستخدام ملعقة بلاستيكية صغيرة تسمى كوة ، أو ري أذنك بالماء الدافئ ، أو بيكربونات الصوديوم ، أو قطرات للأذن تطلب وصفة طبية، قد يستخدم الطبيب أيضًا شفطًا لطيفًا لإزالة الشمع.

غالبًا ما يتم منع انسداد شمع الأذن من خلال تجنب استخدام مسحات الرؤوس القطنية وغيرها من الأشياء التي تدفع الشمع إلى داخل قناة الأذن بشكل أعمق.

مضاعفات انسداد شمع الأذن تشمل ما يلي:

حدوث ثقب فى طبلة الأذن .

عدوى بالأذن الوسطى.

عدوى بالأذن الخارجية خاصة للسباحين.

فقدان السمع الدائم من الصدمة الصوتية.



علاج شمس الاذن

علاج شمع الأذن في المنزل

قد يوصى الطبيب تجربة طريقة إزالة شمع الأذن في المنزل، ما لم يكن لديك ثقب في طبلة الأذن وتشمل:

- يمكن وضع قطرات تليين الشمع التي لا تستلزم وصفة طبية مثل في الأذن المصابة لمدة 5 دقائق مع الإمساك بالرأس إلى الجانب، لتصريف الشمع بأمان.

- يمكن استخدام أداة لشطف الأذن بالماء الدافئ.

- يجب أن يكون الماء في درجة حرارة الجسم للمساعدة في منع الدوخة.



كيفية تنظيف شمع الأذن

كيفية تنظيف الأذن

هناك عدد من الأعراض التى تشير إلى ضرورة تنظيف الأذن وهى:

عند الشعور بألم أو شعور بالامتلاء في الأذن.

فقدان جزئي للسمع ، والذي يزداد مع مرور الوقت.

رنين في الأذن والمعروف باسم طنين الأذن.

حكة أو إفرازات من الأذن.

سعال.

إذا لم تكن مشكلتك خطيرة ، لكنك تشعر بأن لديك الكثير من تراكم شمع الأذن يمكنك تنظيف الجزء الخارجي من الأذن بلطف، من خلال استخدام منشفة و محاولة وضع بضع قطرات من زيت الأطفال ، أو الزيوت المعدنية ، أو الجلسرين في الأذن لتخفيف الشمع.