شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من نزلات البرد.. 7 أنواع كوكتيل لتقوية جهاز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض البعض للإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا وغيرها من الأمراض المعدية بسبب ضعف جهاز المناعة، ولهذا تساعد بعض الفيتامينات والمعادن على تقوية جهاز المناعة ويمكن الحصول على هذه العناصر الغذائية من خلال تناول بعض العصائر الطبيعية والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " healthline ".

1. التفاح والجزر والبرتقال

يساعد عصير الجزر والتفاح والبرتقال على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الإلتهابات، وذلك لاحتوائها على عناصر غذائية هامة مثل:

الفيتامينات A و B-6 و C، بوتاسيوم، حمض الفوليك.

2. البرتقال والجريب فروت

يحتوي عصير البرتقال والجريب فروت على فيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى التى تحتوى على خصائص أخرى تحمي خلايا من المواد التي تدمره، وتقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى.

3. عصير الطماطم

يحتوى عصير الطماطم على فيتامينات A و C، حديد، حمض الفوليك، مما يساعد على حماية الجسم من العدوى.





4. الكرنب ، الطماطم ، والكرفس

يحتوى الكرنب والطماطم وكذلك الكرفس على فيتامين (أ)، كما يحتوى الفجل على خصائص مضادة للإلتهاب، بالإضافة إلى الفيتامينات A و C والمغنيسيوم، وكذلك الحديد و بوتاسيوم، أحماض دهنية، التى تساعد على تقوية جهاز المناعة وتنشيط الحواس.





5. البنجر والجزر والزنجبيل والكركم

يحتوي هذا العصير على أربع خضروات جذرية تساعد على تقوية جهاز المناعة وتقليل اعراض الإلتهاب، والأعراض الناجمة عن نزلات البرد أو الأنفلونزا، ويمكن أن يستفيد منه الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي لأن الكركم والزنجبيل يحتويان على تأثيرات مضادة للالتهاب، بالإضافة إلى فيتامينات A و C و E، حديد، الكالسيوم.





6. الفراولة والمانجو

يعتبر كوكتيل الفراولة بالمانجو من المشروبات التى تحتوي على مواد الغذائية هامة، مثل مضادات الأكسدة، التى تقوى جهاز المناعة وخاصة في كبار السن.





7. البطيخ

يعمل عصير البطيخ على تقوية جهاز المناعة و تخفيف ألام العضلات، والأعراض الناتجة عن الأنفلونزا، وذلك لإحتوائه على عناصر غذائية مثل فيتامينات A و C، المغنيسيوم، زنك.



