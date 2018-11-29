انت الان تتابع موضوع ما هو أبو اللبيد والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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هناك عدد كبير من الناس التي لا تعرف من هو ابو لبيد، او كما يعرف باسم الجاثوم، ومرض الجاثوم او ابو اللبيد يأتي لكل الناس سواء كانت الذكور او الاناث، ويكون بشكل كبير في مرحلة المراهقة، وهو يأتي عادة للشخص اثناء نومه، ويأتي على شكل ضيق وثقل في الصدر، كما يحدث بعض الاضطرابات النفسية التي تحدث للشخص المصاب بابو اللبيد، مثل التوتر والقلق، كما ان الشخص يمكن ان يعاني من الصداع الدائم، فما هو ابو اللبيد.

ابو اللبيد

يأتي ابو اللبيد عادة للأشخاص الذين يعانون من بعض الاضطرابات في النوم، ويصيب الشخص بشلل تام اثناء النوم اي لا يستطيع ان يتحدث ولا يتحرك، وعند استيقاظ الشخص من نومه فانه ايضا يأخذ وقت لا يستطيع فيها التكلم ولا يستطيع التحرك، كما انه يستصعب عليه القيام باي حركة اضافية، ويأخذ وقت حتى يسترد القدرة السمعية والقدرة البصرية لدى الشخص المصاب، وذلك لان كل الاشخاص المصابون بذلك المرض يعانون من ارتخاء جميع عضلات الجسم، ولكن عضلة العين وعضلة الحجاب الحاجز لا يستطيع المصاب بالمرض ارخائهم، حتى بعد الاستيقاظ من النوم فلا يستطيع الشخص ان يقوم بحركة عضلية او جسدية وذلك يأخذ فترة كبيرة حتى يسترد الشخص عافيته ويستطيع التحرك ويمكنه ايضا ان يتكلم بسهولة بعد تلك الفترة.

في تلك الفترة واثناء النوم وتمكن ابو اللبيد من الجسم، يكون مخ الانسان مستيقظ بشكل كامل، ولكن يظل الجسم في حالة شلل تام، فلا يستطيع الحركة ولا التحدث ولا حتى الصراخ، وذلك لان الحجاب الحاجز اثناء ابو اللبيد لا يستطيع الارتخاء بشكل سليم، وبذلك لا يسمح بدخول،الكمية الكافية من الاكسجين الى الجهاز التنفسي، ولكن عليك ان تعلم ان ذلك المرض ليس من الامراض الخطيرة التي تحدث للإنسان، كما انه ليس من الامراض التي يمكن ان تتسبب في وفاة الشخص، وعادة ما تكون المدة التي تصاب بها بشلل تام في الجسم اثناء ابو اللبيد عادة ما يكون عدة ثواني بسيطة او حتى تصل الى دقيقة كحد اقصى، ولكنها تمر على الشخص كأنها عدة ساعات، وبعد تلك الثواني القليلة يمكن ان يعود الشخص مرة اخرى الى النوم العادي، او انه لا يستطيع اكمال نومه من ضيق الصدر وعدم القدرة على التنفس والاستيقاظ على الفور.

ما هي الاسباب لحدوث ابو اللبيد

يمكن ان يكون سبب اساسي في وجود ابو اللبيد هو التوقف المفاجئ عن تناول بعض الادوية، وعادة ما تكون تلك الادوية خاصة بعلاج الكثير من الامراض النفسية وخاصة مرض الاكتئاب، او بعض العلاجات التي تساعد على النوم للاشخاص الذين يعانون من اضطرابات في النوم والتعب الدائم

كما ان النوم الخاطئ على الظهر يمكن ان يكون احد اهم الاسباب.

ايضا السهر الكبير لعدة ساعات طويلة والتي يكون سببها الارتخاء العضلي الذي ياتي من بعدها ابو اللبيد.

الشعور الدائم بالتوتر والقلق والكثير من الاضطرابات النفسية، ومن اشهر تلك الامراض هو مرض اضطراب القلب الثنائي.

يمكن ايضا ان ياتي للاشخاص الذين يعانون من مرض النوم القهري.

يمكن ان يحدث بسبب بعض التغيرات الكبيرة التي تحدث في حياة الناس، من الضغوطات النفسية والحياتية.

ايضا نقص الاكسجين الذي يصل الى المخ يمكن ان يؤدي بالاصابة بمرض ابو اللبيد.

ايضا احدى الاسباب الهامة هو انحراف في الحاجز الانفي وانقطاع التنفس اثناء النوم.

ماهي طرق العلاج من ابو اللبيد

1_ يجب ان يتم تنظيم عدد ساعات النوم بشكل كامل، والحرص على تجنب السهر لفترات كبيرة.

2_ الابتعاد قدر الامكان من التوتر والقلق او من اي ضغوط نفسية.

3_ عليك دائما ان تحرص على النوم على الجانب الايمن او على الجانب الايسر بدل من النوم على الظهر.

4_ ممارسة بعض التمارين الرياضية الهامة.

5_ يمكنك استخدام بعض الادوية التي تعمل على تهدئة الشخص.

6_ كما ان هناك بعض الاراء ان سبب الاصابة بابو اللبيد هو وجود علاقة بينه وبين الجن والشياطين، وهو ان ياتي للشخص وهو نائم حتى تعمل على تخويفه.

7_ ينصح بعض الاشخاص بقراءة الاذكار بشكل دائما قبل النوم وذلك لتجنب ابو اللبيد.