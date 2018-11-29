فريال مخدوم تُواجه حربًا شعواء بسبب صورها الجريئة

هاجم عدد كبير مِن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، فريال مخدوم، زوجة الملاكم البريطاني ذي الأصول الباكستانية امير خان، واصفين إيّاها بـ"المسلمة السيئة"، ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نشرت عارضة الأزياء الأميركية السابقة، ذات الـ27 عاما صورة لها بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في أحد المهرجانات العالمية عبر "إنستغرام"، بعد أيام من إتمامها العمرة.

قالت مخدوم الأم لطفلين، في معرض ردّها على استخدام أحد المنتقدين لكلمات مغني الراب دريك، إن موسيقاه "حراما" أيضا.

ولقيت فريال مخدوم هجوما شرسا من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهمينها بأنها لا تظهر اتساقا نفسيا في ما تقوم به.

وظهرت زوجة الملاكم أمير خان بملابس سهرة واحتفال سوداء كشفت عن ساقها، هي وزوجها أمير خان في احتفالية لمجلة ok الإنجليزية، وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية شكك عدد من متابعي خان وزوجته في صحة إسلامهما.

وعلق أحد الأشخاص متعجبا قائلا: "بينما تحجين إلى بيت الله وترتدي الحجاب اليوم وبعدها بقليل ترتدي ملابس السهرة، دريك كتب أغنية 0-100 عن أمثالك"، وردت مخدوم معلقة: "لا تستمتع إلى موسيقى دريك فهي حرام أيضا"، وقال آخر: "أنا لا أحكم عليكِ لكنك تضيعين وقتك في جمع المال"، وردت عليه فريال مخدوم متعجبة: "إنه بالفعل ليس حكما!"، لكن في الوقت الذي واجهت فريال تعليقات سلبية، كتب آخرون تعليقات إيجابية دفاعا عنها، معتبرين أن هذه الأمور بينها وبين الله، وأنها وما أقدمت عليه من تصرفات فهي خاصة بها.

ودعا عدد من متابعي فريال عبر "إنستغرام" تجاهل التعليقات السلبية ووصفوا مَن ينتقدونها بـ"شرطة المحرمات"، وأكدوا أن لا أحد خالٍ من الخطايا.

وأعلن أمير خان انفصاله عن فريال في أغسطس/ آب 2017 في تغريدة عبر "تويتر" كتب فيها: "لقد وافقت أنا وزوجتي فريال على الانفصال، أنا حاليا في دبي، أتمنى لها كل خير"، وشابت علاقتهما إشاعات عن الخيانة الزوجية وانفصلا في العام الماضي، بينما كانت فريال حاملا، لكن في نوفمبر/ تشرين الثاني أعلن الزوجان عن تصالحهما، مشيرين إلى أن علاقتهما الآن أقوى من أي وقت مضى.