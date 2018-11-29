تفاصيل وفاة عروسَيْن في حلوان بعد 48 ساعة فقط مِن زفافهما

يُكثّف ضباط مباحث قسم شرطة حلوان جهودهم لكشف غموض العثور على عروسين متوفيين داخل شقتهما، بينما أمرت النيابة العامة بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة والتحفظ على الأطعمة، وإرسالها إلى معمل الطب الشرعي، وكلفت ضباط المباحث بسرعة إجراء تحرياتها بشأن الواقعة.

وتلقّى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان بلاغا من «خالد م»، يفيد اكتشافه وفاة نجلته «مديحة»، 20 عاما، وزوجها، 22 عاما، داخل شقتهما، بعد 48 ساعة من زواجهما، وبالانتقال ومناظرة الجثمانين في صالة الشقة، تبين عدم وجود آثار ظاهرية عليهما، وبالمعاينة تبين سلامة نوافذ الشقة، وعدم وجود أي عنف أو بعثرة في محتوياتها، وعدم وجود تسرب للغاز، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة زينهم للتشريح، وبيان سبب الوفاة، والتحفظ على بقايا الطعام التي تم العثور عليها في شقة المتوفيين، وإرسالها إلى معمل الطب الشرعي لتحليلها.

وقال مسؤول أمني في مديرية أمن القاهرة إن التحريات الأولية تؤكد عدم وجود شبهة جنائية، ومن المرجح أن يكون سبب الوفاة التسمم بعد تناول وجبة طعام فاسدة.

أضاف المصدر أن فريق البحث في انتظار نتائج التشريح، وبناء عليه سيتم تحديد اتجاه عمل فريق البحث، وأوضح أن الأطعمة التي تم العثور عليها داخل الشقة سيتم تحليلها لمعرفة مدى سلامتها، وحتى في حالة ثبوت فساد الطعام، سيجري البحث عما إذا كانت الجريمة بفعل فاعل أم لا.