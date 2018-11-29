شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. الدوبامين ناقل عصبى للإشارات فى الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدوبامين هو ناقل عصبي والتى تعتبر الرسائل الكيمائية التي تساعد في نقل الإشارات في الدماغ والمناطق الحيوية الأخرى فى الجسم.

إنتاج الدوبامين

يتم إنتاج الدوبامين في عدة مناطق من الدماغ وفقا لموقع " news-medical" ، وهو هرمون عصبي يتم إطلاقه من تحت المهاد فى الدماغ، يعمل الدوبامين على منع أو إفراز البرولاكتين من الفص الأمامي للغدة النخامية.

يستخدم الدوبامين أيضا كدواء، حيث يعمل على الجهاز العصبي الودي، ولكن استخدام الدوبامين يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم.



دوبامين

لا يستطيع الدوبامين عبور الحاجز الدموي الدماغي، لذا فإن الدوبامين المعطى كدواء لا يؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي المركزي.

هناك حاجة إلى الدوبامين في بعض أمراض الدماغ أيضًا، وهذا يشمل أمراض مثل مرض باركنسون .