"جنايات الزقازيق" تُحيل أوراق امرأة وعشيقها إلى المفتي لقتلهما زوجها

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها مساء الخميس، بإحالة أوراق امرأة وعشيقها وصديقه إلى مفتي الجمهورية بتهمة قتل زوجها وسرقته بعد 12 يومًا من زواجهما في العاشر من رمضان.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد مهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

وتعود أحداث القضية رقم 3348 لعام 2018 جنايات قسم ثاني العاشر من رمضان، ليوم 5 يناير/ كانون الثاني، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بالعثور على جثة "حمادة. ع. ر"، ملقاة في منطقة مهجورة بمدينة العاشر من رمضان وبه آثار اعتداء.

جرى تشكيل فريق بحث وتوصلت جهود الفريق إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه "ولاء. أ. ع"، 19 عامًا، ربة منزل، ومقيمة في الحي الثاني، و"محمد. ع. ع"، 24 عامًا مكوجي، ومقيم في محافظة المنيا، بينهما علاقة غير شرعية وصديقه "كريم. م. ع"، 19 عاما كهربائي "توك توك".

واعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة بأن استدرجته الأولى لأحد الأماكن المهجورة واستعانا بالثالث وتعدوا عليه بالضرب مستخدمين عصا وحجارة، وسرقوا مبلغا ماليا منه وهاتفا محمولا، وجرى توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة التي قررت إحالتهم إلى المحكمة وأصدرت قرارها المتقدم.