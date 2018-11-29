شكرا لقرائتكم خبر عن س وج: كل ما تريد معرفته عن العلاج بالأكسجين المنزلى ومن يحتاج له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العلاج بالأكسجين المنزلي يكون عبارة عن تنفس الهواء الذي يحتوي على كمية من الأكسجين أكثر من المعتاد من أسطوانة أو آلة في منزلك، ويمكن وصفه إذا كان لديك حالة قلبية أو رئوية تسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، وهنا نقدم لك عدة تفاصيل عن هذا النوع من العلاج وفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية البرياطنية "nhs".



العلاج بالاكسجين

ما هى طرق تناول الأكسجين؟

ويمكنك تناول الأكسجين بعدة طرق من خلال:

• وضع الأنبوب تحت أنفك

• قناع الوجه يوضع فوق أنفك وفمك

• يتم وضع الأنبوب في فمك وفي أسفل القصبة الهوائية



كيف يمكن أن يساعد العلاج بالأكسجين المنزلي؟ ويتم تثبيت الأنبوب أو القناع على جهاز التنفس الصناعي.كيف يمكن أن يساعد العلاج بالأكسجين المنزلي؟

إذا كان لديك حالة صحية تسبب مستويات منخفضة من الأكسجين في الدم، فقد تشعر بالضيق والتعب، خاصة بعد المشي أو السعال، قد يتراكم السائل أيضًا حول الكاحلين، ولكن عند تلقى هواء التنفس من أنبوبات الأكسجين، ذلك يزيد من كمية الأكسجين في الدم، ويساعد على تقليل الأعراض.

ويساعد العلاج بالأكسجين أيضًا على تجنب تلف القلب والدماغ، والذي يمكن أن ينجم عن انخفاض مستويات الأكسجين في الدم.

من هم الذين يحتاجون للعلاج بالأكسجين؟

يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من مجموعة من الحالات الصحية ، مثل:

• مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

• التليف الرئوي

• فشل القلب

• نقص التهوية المرتبطة بالسمنة

• الربو الشديد على المدى الطويل

• ارتفاع ضغط الدم الرئوي

• المشكلات الصحية التي تؤثر على الأعصاب والعضلات أو القفص الصدري

• التليف الكيسي

كم مرة يستخدم الأشخاص العلاج بالأكسجين فى اليوم؟

الأشخاص الذين لديهم علاج بالأكسجين يكون لهم متطلبات مختلفة، على سبيل المثال، قد تحتاج فقط إلى الأكسجين لفترات قصيرة خلال النهار عندما تمشي وهو (الأكسجين المتنقل) ، أو قد تحتاج إليها لفترات أطول خلال النهار والليل.

متى يجب عليك عدم استخدام العلاج بالأكسجين؟

لا يجب استخدام العلاج بالأكسجين لتخفيف ضيق التنفس إذا كانت مستويات الأوكسجين طبيعية، لأن هذا يمكن أن يقلل من مستوى لياقتك.