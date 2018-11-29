أسماء بنات تركية من أصل عربي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 نوفنبر 2018 06:47 مساءً - انتشرت في العهد التركي الكثير من الأسماء ذات الأصول العربية والتي أطلقها الأتراك على بناتهم حيث أنها في الأصل تنتهي بالتاء المربوطة وقد استخدمها الأتراك بالتاء المفتوحة الساكنة،وبعد ذلك أخذها عنهم العرب وأطلقوها على بناتهم باللفظ التركي ومنها: رقت: وأصلها رقة وتعني الرحمة والحنان . فطنت: وتعني الذكاء وأصلها فطنة. عصمت: أصلها عصمة وتعني اجتناب المعاصي والآثام. فكرت: أصلها فكرة وتعني تأمل الشيء وإعمال النظر فيه. فوزت: أصلها فوزة أي نجاة ونصر وفوز ونجاح. دولت: أصلها دولة وهي عقبة في المال أي أثره. عطفت: أصلها عطفة وهو العطف والحنان. آيت: وأصلها آية وهي علامة من القرآن الكريم. حشمت: وأصلها حشمة وهي الوقار والحياء. جمالات: جمع تركي للجمال. حكمت: أصلها حكمة وهي العدل والحلم.

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