انت الان تتابع موضوع كيف نحافظ على صحة وسلامة الجهاز التنفسي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يمكنك تعزيز صحة الجهاز التنفسي من خلال العديد من الطرق، مثل عدم التدخين، وسواء كنت تستخدم هذه الاستراتيجيات بشكل وقائي أو لتخفيض أعراض الحالات الطبية، مثل مرض الرئة الانسدادي المزمن، يمكنك إحداث فرق إيجابي في صحة الجهاز التنفسي .

خطوات لتعزيز صحة الجهاز التنفسي

1- التمرين بانتظام

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بـ 30 دقيقة من النشاط البدني، خمسة أيام في الأسبوع، لتعزيز الصحة العامة، وتحقق دائما مع طبيبك قبل البدء في التمرين، خاصة إذا كان لديك بالفعل أي نوع من أنواع مشاكل التنفس أو غيرها من المشاكل .

2- تناول نظام غذائي صحي

تناول نظام غذائي غني بالمغذيات اللازمة لنظام صحي في الجهاز التنفسي، فوفقا لمركز جامعة ماريلاند الطبي، تم ربط مستويات منخفضة من بعض العناصر الغذائية بأمراض الرئة، وتوصي بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات A و C و E، والمعادن مثل الزنك والبوتاسيوم والسيلينيوم والماغنيسيوم .

3- شرب ما يكفي من الماء

اشرب الكثير من الماء للمساعدة في إفرازات المخاط التي تتراكم في رئتيك، مما يسهل التنفس بسهولة، أنت تفقد عادة حوالي 6.3 كوب من السوائل يوميا، وشرب هذه الكمية على الأقل سيضمن كمية كافية من السوائل في الجسم .

4- النباتات المنزلية تحسن نوعية الهواء

أضف النباتات المنزلية إلى غرفتك، فوفقا لجمعية رئة كولومبيا البريطانية، يمكن للنباتات الداخلية تحسين نوعية الهواء في منزلك، عن طريق إزالة الأبخرة الكيميائية التي يمكن أن تضر بصحة الجهاز التنفسي .

5- اغسل يديك باستمرار

اغسل يديك بشكل متكرر، وقم بالحصول على لقاح للأنفلونزا، وممارسة نظافة الفم الجيدة لمنع العدوى التي يمكن أن تنتقل من الفم إلى بقية الجسم، لا سيما رئتيك .

6- ممارسة التمارين في بيئة نظيفة

تمرن في ظروف أنظف، مثل الشوارع الجانبية أو الحدائق بعيداً عن الطرق المزدحمة، فالمشي أو الركض على جانب الشوارع المزدحمة يؤدي إلى استنشاق الدخان و الأبخرة الضارة، تحقق من تقارير جودة الهواء لمنطقتك حتى لا تمارس التمارين الرياضية في الخارج في الأيام الملوثة بشدة .

7- المكملات الغذائية

تحدث إلى طبيبك حول استخدام المكملات الغذائية التي قد تعزز صحة الرئة، ووفقًا لمركز جامعة ميريلاند الطبي، تشتمل المكملات المرتبطة بصحة الجهاز التنفسي بشكل أفضل على الماغنيسيوم، والكارنيتين، والجينسنغ، والأسيتيل، والسيستئين، واللوبيليا، والميولين .

8- تجنب التدخين السلبي

الدخان غير المباشر هو خليط معقد من المواد الكيميائية الناتجة عن حرق التبغ، تماما مثل التدخين الأساسي، يمكن أن يسبب التدخين غير المباشر المرض والموت، حيث لا يستنشق المدخن ثلثي الدخان المنبعث من سيجارة، وإليك بعض الأشياء التي يمكنك فعلها لتجنب التدخين غير المباشر :

– لا تسمح بالتدخين في منزلك أو سيارتك أو مكان عملك .

– ضع لافتات ” ممنوع التدخين ” في منزلك وسيارة ومكان عملك .

– دعم الشركات والأنشطة التي تكون خالية من التدخين .

– التأكد من عدم تعرض أطفالك للتدخين السلبي في الحضانة، أو في منازل الأصدقاء أو الأقارب .

9- البقاء في صحة جيدة

لسوء الحظ، يتجاهل العديد من الأشخاص الأعراض التنفسية مثل ضيق التنفس أو السعال الذي لن يختفي، إذا كنت تواجه هذه الأنواع من المشكلات، فقد حان الوقت للذهاب إلى الطبيب، لا تقلق إذا كنت مدخنًا أو مدخنًا سابقًا وتعتقد أنك أضررت رئتيك بما لا يمكن إصلاحه، فإنه لا يزال بإمكانك تحسين صحة الجهاز التنفسي حتى تتمكن من اتباع نمط حياة نشط .

10- التخلص من السمنة

السمنة هي نتيجة لعادات الأكل السيئة ونمط الحياة التي قد يكون لها آثار سيئة على الجهاز التنفسي، ونظام غذائي منخفض للكولسترول مفيد لصحتك بشكل عام، بينما النظام الغذائي الغني بالسكريات المكررة والدهون سيساهم في ضعف الجهاز التنفسي .