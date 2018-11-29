شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” توافق على أول علاج لمتلازمة لامبرت إيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" اليوم على أقراص "Firdapse" التى تحتوى على المادة الفعالة (amifampridine) لعلاج متلازمة لامبرت-إيتون الوعائية (LEMS) عند البالغين.

وتمثل متلازمة لامبرت-إيتون الوعائية (LEMS) أحد أمراض المناعة الذاتية النادرة التي تؤثر على العلاقة بين الأعصاب والعضلات وتسبب الضعف وأعراض أخرى في المرضى المصابين.

وقال "بيلي دان"، مدير قسم الأمراض العصبية في مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لـ FDA، إن هناك حاجة لعلاج هذا الاضطراب النادر، حيث يعاني هؤلاء المرضى من ضعف شديد وتعب يمكن أن يسبب لهم صعوبات كبيرة في الأنشطة اليومية.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة “LEMS”، لديهم هجوم من جهاز المناعة في الجسم للأعصاب والعضلات ويعطل قدرة الخلايا العصبية على إرسال إشارات إلى خلايا العضلات.

وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي عانى منها المرضى في التجارب السريرية هي الإحساس بالتهاب (تنميل)، عدوى الجهاز التنفسي العلوي، آلام البطن، الغثيان، الإسهال، الصداع، ارتفاع إنزيمات الكبد، آلام الظهر، ارتفاع ضغط الدم وتشنجات العضلات.