ما هي هرمونات الغدة النخامية

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الغدة النخامية عبارة عن غدة صغيرة تقع في sella turcica ( السرج التركي )، وهو عبارة عن جوف عظمي في قاعدة الجمجمة، تحت الدماغ وخلف جسر الأنف، تحتوي الغدة النخامية على جزئين رئيسيين، هما الغدة النخامية الأمامية والغدة النخامية الخلفية، وتتصل الغدة بجزء من الدماغ ( الوطاء )، الذي يتحكم في نشاطها، وتتصل الغدة النخامية الأمامية بالمخ بواسطة الأوعية الدموية القصيرة، والغدة النخامية الخلفية هي في الواقع جزء من الدماغ، وتفرز الهرمونات مباشرة في مجرى الدم تحت قيادة الدماغ .

ماذا تفعل الغدة النخامية

تسمى الغدة النخامية ” الغدة الرئيسية “، حيث أن الهرمونات التي تنتجها تتحكم في العديد من العمليات المختلفة في الجسم، وتستشعر احتياجات الجسم وترسل إشارات إلى مختلف الأعضاء والغدد في جميع أنحاء الجسم، لتنظيم وظائفهم والحفاظ على بيئة مناسبة، وتفرز مجموعة متنوعة من الهرمونات في مجرى الدم، والتي تعمل بمثابة رسل لنقل المعلومات من الغدة النخامية إلى الخلايا البعيدة، وتنظيم نشاطها .

على سبيل المثال، تنتج الغدة النخامية البرولاكتين، الذي يعمل على الثدي لحث إنتاج الحليب، كما تفرز الغدة النخامية الهرمونات التي تعمل على الغدد الكظرية، والغدة الدرقية، والمبيض والخصيتين، والتي بدورها تنتج هرمونات أخرى، ومن خلال إفراز هرموناتها، تتحكم الغدة النخامية في عملية التمثيل الغذائي، والنمو، والنضج الجنسي، والتكاثر، وضغط الدم، والعديد من الوظائف والعمليات الحيوية الأخرى .

ما هي الهرمونات التي تنتجها الغدة النخامية

أولا : تنتج الغدة النخامية الأمامية الهرمونات التالية وتحررها إلى مجرى الدم :

1- هرمون قشر الكظر، الذي يحفز الغدد الكظرية لإفراز هرمونات الستيرويد، في المقام الأول الكورتيزول .

2- هرمون النمو، الذي ينظم النمو والتمثيل الغذائي وتكوين الجسم .

3- الهرمون المنبه، المعروف أيضا باسم gonadotrophins، والذي يعمل على المبيض أو الخصيتين لتحفيز إنتاج هرمون الجنس، والحيوانات المنوية .

4- البرولاكتين، الذي يحفز إنتاج الحليب .

5- هرمون تحفيز الغدة الدرقية، والذي يحفز الغدة الدرقية لإفراز هرمونات الغدة الدرقية .

يتكون كل من هذه الهرمونات من نوع منفصل من الخلايا داخل الغدة النخامية، باستثناء الهرمون المنبه والهرمون اللوتيني، والذي يتم تكوينه معًا بواسطة نفس الخلية .

ثانيا : يتم إنتاج اثنين من الهرمونات من تحت المهاد، ثم تخزينها في الغدة النخامية الخلفية، قبل أن تفرز في مجرى الدم، وهم :

1- هرمون مضاد لمدر للبول : يسمى vasopressin، والذي يتحكم في توازن الماء وضغط الدم .

2- الأوكسيتوسين، الذي يحفز تقلصات الرحم أثناء المخاض، وإفراز الحليب أثناء الرضاعة الطبيعية .

ثالثا : بين الغدة النخامية الأمامية والغدة النخامية الخلفية تقع الغدة النخامية المتوسطة، والتي تنتج هرمون منشط للخلايا الصباغية، يعمل على الخلايا في الجلد لتحفيز إنتاج الميلانين .

الحالات المرضية التي تصيب الغدة النخامية

الغدة النخامية هي غدة مهمة في الجسم وتؤدي الهرمونات التي تنتجها مهام متنوعة، وتنظم وظيفة العديد من الأعضاء الأخرى، وهذا يعني أن الأعراض التي تحدث عندما تتوقف الغدة النخامية عن العمل بشكل صحيح، يمكن أن تكون مختلفة، وهذا يتوقف على أي هرمون يتأثر بالمشكلة، ويمكن تقسيم الحالات التي تؤثر على الغدة النخامية مباشرة إلى ثلاث فئات رئيسية :

1- الحالات التي تسبب الغدة النخامية لإنتاج الكثير من واحد أو أكثر من هرمونات، وتشمل أمثلة ذلك، ضخامة النهايات ومرض كوشينغ وورم كلورنيوما .

2- الحالات التي تسبب الغدة النخامية لإنتاج القليل جدا من واحد أو أكثر من الهرمونات، وتشمل أمثلة ذلك، نقص هرمون النمو لدى البالغين، ومرض السكري الكاذب ونقص النخامية .

3- الحالات التي تغير حجم أو شكل الغدة النخامية، وتشمل الأمثلة متلازمة سيلا الفارغة .

قد ينقسم نوع من الخلايا ثم يشكل كتلة صغيرة حميدة، تعرف باسم الورم، وقد يعاني المريض بعد ذلك من تأثيرات الكثير من الهرمون الذي تنتجه الخلية، وإذا كان الورم ينمو بشكل كبير، على الرغم من أنه لا يزال ورم حميدا، فإنه قد يسحق الخلايا المحيطة ويوقفها عن العمل، أو يدفع إلى الأعلى ويتداخل مع الرؤية – وهو خلل في مجال الرؤية، وفي بعض الأحيان، قد يتوسع الورم جانبياً ويسبب ضعف الرؤية، لأنه يؤثر على الأعصاب التي تتحكم في حركات العين، ويجب التأكيد على أنه حتى عندما تكون هذه الأورام كبيرة، فإنها نادرا ما تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم .