رجل يُهدد سيدة بالثعابين لاغتصابها فيتعرض للدغة أحدها في الصين

عُثر على رجل صيني ميتًا بغرفته في فندق بمدينة "فوتشو"، بعدما تعرض للدغة ثعبان قوية، كان يحمله لتهديد سيدة رفضت الخضوع لرغباته الجنسية.

وحسبما ذكرت صحيفة "ميرور"، البريطانية، أبلغت السيدة الشرطة عنه، متهمة المتوفي باغتصابها وتهديدها بالثعابين، إذا لم تستجيب له.

وأكّد ضابط الشرطة للصحيفة، أن الرجل بالفعل اغتصب الضحية في غرفة الفندق، وهددها بالأفاعي إن لم تستجب لرغباته، وبعدما تمكنت السيدة من الهرب، وإبلاغ الشرطة التي قد وصلت إلى مكان الواقعة كان إحدى الثعابين لدغه بالفعل.