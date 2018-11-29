شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بـ زيت الحلبة وخليه على طول فى مطبخك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيت الحلبة من الزيوت الطبيعية التى له خصائص هائلة فى علاج العديد من الأمراض المختلفة فضلا عن احتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى، وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم الخليج 365 فوائد زيت الحلبة وفقا لما ذكره موقع naturalfoodseries

1: يساعد على تعزيز مستويات هرمون التستوستيرون مما يساعد على تعزيز الرغبة الجنسية عند الرجال ، وعلاج المشاكل الجنسية.



زيت الحلبة

2:يساعد على تقليل حموضة المعدة وعلاج الاضطرابات والقرح نظرا لاحتوائه على مواد مهدئة للمعدة.

3:يساعد على تخفيف الوزن ، كما انه يتحكم فى السيطرة على الكربوهيدرات التى تسبب افراز الانسولين ومنع دهون الجسم.

4:يساعد على منع الاضطرابات العصبية المزمنة، ومنها الزهايمر ومرض باركنسون ، حيث انه يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجهاز العصبى .



حلبة

5:له دور فعال فى علاج الالتهابات والقروح والدمامل التى تظهر على سطح الجلد.

6:تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتزيد من الشعور بالنشاط والاسترخاء.

7:يعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى وعلاج الحساسية والربو.

8: تخفف من اضطرابات الدورة الشهرية وتحد من الألم الناتج عنها.