شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تنصح بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدى لصاحبات الثدى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن النساء ذوات الثدي الكبير أو اللاتى لديهن تاريخ عائلي لسرطان الثدي يجب أن يخضعن لأشعة الماموجرام على الثدي من سن الثلاثين وليس الـ 50.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن جمعية السرطان الأمريكية أقرت سابقاً بفحص لنساء اللواتي لديهن عوامل خطر واضحة في سن الأربعين وصولاً إلى سن الخمسين.

وقالت "سيندي لي" ، أستاذة في قسم الأشعة في جامعة نيويورك لانجون هيلث في مدينة نيويورك: "لم تكن النساء تحت سن الأربعين موضع اهتمامنا عندما يتعلق الأمر بالكشف عن سرطان الثدي".

وتابعت "لي" إن الكل يتحدث عن النطاق من 40 إلى 49 ، وليس الفئة العمرية من 30 إلى 39، لأنه من الصعب دراسة هذه المجموعة لأن معظم النساء في هذه الفئة العمرية لا يحصلن على أشعة للثدي ، ولكن بعض هؤلاء الشابات لديهم مخاطر متزايدة لسرطان الثدي وقد يحتاجن إلى فحص مبكر مثل أصحاب الثدى الكثيف أو اللاتى لديهن المرض وراثى.

وتستند النتائج، التي سيتم تقديمها في وقت لاحق في الاجتماع السنوي للجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية (RSNA) ، إلى بيانات من أكثر من 31 ولاية بين عامي 2008 و 2015.