انت الان تتابع موضوع فوائد العكبر مع العسل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

لا يعتبر العسل الشيء الوحيد الذي يصنعه النحل، حيث يقوم بإنتاج مركباً يسمى العكبر (Propolis)، يتميز بلونه البني المخضر وهو من المواد التي لها الكثير من الفوائد.

ما هو العكبر

هو مادة تقوم النحل بصناعتها من خلال براعم الأشجار المخروطية، ونادرا ما يتوفر العكبر في شكله النقي ويتم استخدامه في بناء خلايا النحل.

منذ آلاف السنين تم استخدام العكبر على نطاق واسع في الحضارات القديمة بسبب خصائصه الطبية، وتم استخدمه من قبل اليونانيون لعلاج الخراج، وقام الآشوريون بوضعها على الجروح والأورام لمكافحة العدوى والمساعدة في عملية الشفاء، كما استخدمه المصريون القدماء في تحنيط المومياوات.

اختلاف تكوين العكبر

يمكن أن يختلف تكوين العكبر اعتمادا على النحل والأشجار والزهور التي يأتي منها بالرحيق، فمثلا لن يكون العكبر الموجود في أوروبا نفس التركيب الكيميائي للعكبر الموجود في البرازيل، مما يجعل من الصعب على الباحثين التوصل إلى استنتاجات عامة حول فوائده الصحية.

مركبات مفيدة في العكبر

حدد الباحثون أكثر من 300 مركب في العكبر المعروف باسم البروبوليس ، وغالبية هذه المركبات هي أشكال من البوليفينول، والبوليفينول هي مضادات الأكسدة التي تحارب الكثير من الأمراض والأضرار في الجسم.

يحتوي العكبر على مادة البوليفينول التي تسمى فلافونويدس، ويتم إنتاج الفلافونيدات في النباتات كشكل من أشكال الحماية، وتوجد عادة في الأطعمة التي تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة مثل :

– بعض الثمار.

– شاي أخضر.

– مجموعة كبيرة من الخضروات.

فوائد تناول العكبر مع العسل

خصائص مضادة للبكتريا والفطريات

هناك بعض الابحاث التي تشير أن للعكبر خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات ومضاد للفطريات ومضاد للالتهاب، خاصة عند تناوله مع العسل حيث أن منتجات النحل توفر الحماية من بعض البكتيريا والفيروسات والفطريات.

سرعة التئام الجروح

يحتوي العكبر على مركب خاص يسمى pinocembrin ، ويعمل كمضاد للفطريات وبعض الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات المكروبات التي تجعل من العكبر من المواد المفيدة في التئام الجروح، وقد وجدت إحدى الدراسات أن العكبر يمكن أن يساعد الكثير من الأشخاص الذين يعانون من حروق شديدة في الشفاء بشكل سريع من خلال تسريع نمو خلايا صحية جديدة.

علاج الجروح الفموية

وجدت دراسة أخرى أن مستخلص العكبر أكثر فعالية من كريم الستيرويد في تقليل الخلايا المصابة في الجروح الفموي، ويمكن أن تساعد المراهم التي تحتوي على 3٪ من العكبر مثل Herstat أو Coldsore-FX على تسريع وقت الشفاء والحد من أعراض القروح الناتجة من الهربس التناسلي، ويعمل على حماية اللثة والاسنان من التسوس.

علاج القرح

وجدت دراسة تشير إلى أنه عندما تم تطبيق العكبر ثلاث مرات في اليوم يساعد على شفاء القروح أسرع من أي علاج، ووجد الباحثون أن كريم البروبوليس لا يقلل فقط من كمية فيروس الهربس الموجود في جسم الشخص بل يحمي الجسم أيضًا من ظهور القرحة في المستقبل.

السرطان

تشير بعض الدراسات أن العكبر له دور في علاج بعض أنواع السرطان، وله بعض التأثيرات المضادة للسرطان وتشمل :

– عدم تكاثر الخلايا السرطانية .

– الحد من احتمال تكون الخلايا السرطانية

– منع المسارات التي تبقي الخلايا السرطانية على إشارة ببعضها.

وقد أشارت الدراسة إلى أن العكبر يمكن أن يكون علاجا مكملا وليس العلاج الرئيسي للسرطان، وقد وجدت دراسة أخرى أنه من العلاجات التكميلية المفيدة في علاج سرطان الثدي بسبب تأثيره المضادة للورم على خلايا سرطان الثدي.

تهدئة الاعصاب

يساعد تناول العكبر مع العسل على تهدئة الاعصاب ويساعد على علاج اضطرابات النوم.

اضرار تناول العكبر

لا يوجد حتى الآن دليل كاف لتحديد ما إذا كانت منتجات البروبوليس أو العكبر آمنة أم لا، ولكنها لا تعتبر من المواد شديدة الخطورة، فعادة ما يتناوله الناس عندما يأكلون العسل، وفي حالة الاصابة بحساسية من العسل أو الاصابة بالربو فقد يكون للجسم رد فعل على المنتجات التي تحتوي على العكبر وسيظهر رد فعل تحسسي عند استخدامها لفترة طويلة مثل الاصابة بمرض الأكزيما.

أين يمكن الحصول على العكبر

يمكن شراء العكبر من الصيدليات أو مخازن الأغذية الصحية، ويظهر في الاسوار على شكل كريمات ومراهم ومستحضرات تجميل وهو موجود أيضا على شكل أقراص أو على شكل كبسولة.

الجرعة الآمنة للعكبر

حتى الآن لا توجد جرعة موصى بها، ولكن توصي إحدى الدراسات ألا يتعدى التركيز اليومي عن حوالي 70 ملليجرام، ولكن هذه ليست توصية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لذلك يجب استشارة الطبيب على الجرعة وحول إذا كان آمن مع تناول بعض المكملات الغذائية.