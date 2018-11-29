نصائح لزيادة حرق السعرات الحرارية أثناء المشي

دائمًا ما نسمع عن أهمية ودور رياضة المشي في حرق السعرات الحرارية، إلا أننا في بعض الأحيان نكون غير راضين عن نتائجها البطيئة. لهذا السبب إليكم مجموعة من أهم النصائح الفعالة التي بإمكانها زيادة معدلات الحرق أثناء ممارسة هذه الرياضة بشكل أفضل:

-الاستماع للموسيقى

تزيد من قدرات المرء بشكل كبير في أيّ نشاط يقوم به ابتداءً من القراءة وانتهاءً بالتمارين. فالموسيقى تساعد على إنقاص 12% من نسبة وهم الجهد والتعب أثناء التمرين، وبذلك تعتبر الأفضل لتشتيت الذهن أثناء المشي عن الشعور بالجهد الحقيقيّ المبذول، ما يؤدّي لحرق المزيد من السعرات الحراريّة.

-تحريك الأيدي

بحسب إحدى الدراسات التي نشرت على موقع "رويترز" يساعد تحريك الأيدي على إدخار الجسم للطاقة بنسبة كبيرة، خاصّة في عضلات الساقين، ما يمنحه القدرة على المشي لفترة أطول، وبالتالي مساعدة الجسم في التخلّص من أكبر قدر من السعرات الحراريّة.

-تطبيقات مساعدة

يمكن اللّجوء إليها عند ممارسة هذه الرياضة على انفراد. ينصح بتحميل تطبيق World Walking مثلاً كي يساعد في تسجيل عدد الخطوات بشكل يوميّ، إلى جانب تشجيع الأفراد على التفاعل الاجتماعيّ والمنافسة لتحقيق أهداف المسافات وعدد الخطوات.

-حمل الأوزان

يعتقد عنها خطأً أنّها تضخّم عضلات الجسم. فقد تبيّن أنّ حمل بعض الأوزان الخفيفة أثناء المشي يساهم بشكل ملحوظ في تسريع عمليّة حرق الدهون، لكن يشترط عدم حمل أوزان كبيرة حتى لا تسبّب أيّ مشاكل في الظهر.