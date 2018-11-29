شكرا لقرائتكم خبر عن لتقوية الذاكرة.. كل سبانخ واشرب قهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند التعرض لضغوط الحياة اليومية، يصاب الكثير منا بضعف شديد فى الذاكرة، وهذا يتسبب فى عدد من المشاكل لأن الشخص ينسى تفاصيل مهمة فى الحياة اليومية، ونجد أن سوء التغذية تعد من أهم الأسباب المؤدية لذلك، وأن هناك بعض الأطعمة التى تزيد من تنشيط الذاكرة بشكل كبير، وذلك وفقا لما نشره موقع "health".

وقدم الموقع بعض الأطعمة المهمة التى تزيد من قدرات المخ، وتعمل على تنشيطه وتحد من الإصابة بالنسيان، ومنها:

- الخضروات الغنية بفيتامين "ك وسى"، من أهم الأطعمة التى تعمل على تنشيط المخ، والذاكرة، وتعمل على زيادة القدرة على التركيز، فنجد أن السبانخ والجرجير من أهم تلك الخضروات، كما أنها تحتوى على حمض الفوليك الذى يعمل على تنشيط المخ.

- الأطعمة الغنية بالأوميجا 3، كالأسماك فهى من أهم تلك العناصر الغذائية التى تعمل على تنشيط قدرات المخ، وتنشيط الذاكرة، لذا لا تتردد فى تناول الأسماك مرتين فى الأسبوع.

- الكافيين أى المشروبات الغنية بتلك المادة كالشاى والقهوة، والنسكافية، فكوب واحد منها فى الصباح كفيلة على تنشيط قدرات المخ بشكل كبير، وتحس وظائفه وتعمل على تنشيط الذاكرة، وذلك وفقا للدراسات.