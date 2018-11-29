هل يتغير لون حليب الرضاعة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 نوفنبر 2018 12:17 مساءً - هناك بعض المعتقدات عن تغير لون حليب الأم تتداولها الأمهات والجدات عبر العصور، وتتنشر في معظم البلاد حول العالم وليس في البلاد العربية فما هي أهم هذه المعتقدات؟

حليب الأم يتغير إلى اللون الأخضر بسبب تناول الأم للملوخية.

حليب الأم يصبح أبيض بلون الماء حين تغضب الأم.

حليب الأم يصبح أصفر اللون حين تصاب الأم بالغيرة من امرأة أخرى أو الغيرة على زوجها.

حليب الأم يصبح أحمر اللون حين تصاب بالحمى.

فما هي أسباب تغير لون حليب الأم الصحية والعلمية؟

الأسباب الصحية والعلمية لتغير لون حليب الأم يشرحها طبيب النساء والولادة الدكتور وليد موسى كالتالي:

لون حليب الأم يصبح أخضر اللون بسبب تناول الأم للخضروات، مثل الملوخية وكذلك البرتقال وأي طعام لونه يكون مميزاً.

لون حليب الأم الأحمر يكون نتيجة لوجود دم في الحليب بسبب التهاب الحلمة ويزول مع زوال الالتهاب.

حليب الأم يكون أصفر اللون حسب نسبة الدسم فيه، ويعرف بحليب المسمار لأنه يميل إلى لون الصدأ في الأيام الأولى من الولادة حيث يحتوي على مواد تزيد من مناعة الطفل للأمراض.

وحليب اللبأ أو المسمار قد يكون أزرق اللون ثم يصفى بعد الأيام الأولى من الولادة.

ويكون الحليب ضاراً حين يصبح اللون أسوداً وذلك بسبب مرض الأم أو تناولها بعض الأدوية ويجب الامتناع عن إرضاع الطفل حتى يتم علاج الأم.