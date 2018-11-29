انت الان تتابع موضوع معدل زيادة الوزن الطبيعي لدى المرأة الحامل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعتبر زيادة الوزن أمر طبيعي خلال فترة الحمل ، وهذه الزيادة نتيجة للتغيرات الفسيولوجية والهرمونية التي تحدث لها ، فتزداد كمية الدم المتدفقة في الأوعية الدموية لديها ، وبالمثل يزداد حجم الرحم والثديين ، كما يزداد وزن الجنين ، المشيمة والسائل الأمينوسي الذي يحيط به مع تطور الحمل .

لكن يختلف معدل زيادة الوزن من سيدة لأخرى ، وفقا لوزن الأم قبل حدوث الحمل ، بالإضافة إلى النظام الغذائي ونمط الحياة التي تعيشه قبل وخلال فترة الحمل .

معدلات زيادة الوزن أثناء الحمل

– المرأة متوسطة الوزن

إن امتلاك المرأة وزنا صحيا مناسبا قبل الحمل أي مؤشر كتلة ما بين 18,5 – 24,9 ، فتصبح الزيادة الطبيعة ما بين 11 -16 كيلو غراما ، منها 0.5 – 2 كيلو غراما خلال الثلاثة أشهر الأولى ، و 0.5 كيلو غراما كل أسبوع حتى نهاية فترة الحمل .

– المرأة منخفضة الوزن

ربما تبدأ بعض الأمهات بوزن شديد الانخفاض عن المعدل الطبيعي ، مما قد يشكل خطورة على صحتها وصحة جنينها ، لذلك إذا كان وزن الأم بمؤشر كتلة أقل من 18.5 قبل الحمل ، يجب على الأم الاهتمام بنظامها الغذائي للحصول على 13 إلى 18 كيلو غراما خلال فترة الحمل.

– المرأة التي تعاني من السمنة عند الحمل

إذا كانت الام تعاني قبل الحمل من السمنة المفرطة أي بمؤشر كتلة أعلى من 30، ينبغي عليها الحفاظ على زيادة بمقدار 5 إلى 9 كيلو غراما فقط. ويمكن للحامل التحكم في الزيادة الحاصلة في وزنها والسيطرة عليها من خلال زيارة أخصائية تغذية والحصول على نظام غذائي مفيد لها وللجنين في آن واحد.

– الحامل في توأم

يرتفع معدل زيادة وزن الحامل بتوأم عن غيرها من الحوامل وهذا أمر طبيعي ، فيتراوح ما بين 35 باونداً و45 باونداً، أي بمعدل 1.5 باوند أسبوعيّاً خلال المرحلتين الوسطى والأخيرة من الحمل، كما يمكن أن يرتفع المعدل عن ذلك بازدياد عدد التوائم في الحمل الواحد.

تأثير زيادة وزن الأم على صحة الجنين

إذا كانت المرأة تعاني من زيادة كبيرة في الوزن أثناء الحمل فإن ذلك يؤدي إلى زيادة مخاطر إصابة الجنين بالاضطرابات والمشكلات الجسدية ، لذلك ينبغي على الحامل أن تحاول الحفاظ على وزنها ضمن المعدلات الطبيعية أثناء الحمل، لذلك يجب عليها أن تتبع نصائح وتعليمات الطبيب المتابع لها أثناء الحمل ، ويجب أن تعلم أيضا أن زيادة الوزن تؤثر على صحتها أيضا وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل سكري الحمل .

تأثير زيادة وزن الأم على وزن الجنين

من الطبيعي أن يؤثر مؤشر كتلة الجسم عند الأم قبل الحمل على نمو الجنين في الرحم وزيادة وزنه بعد الولادة أيضا ، حيث إنّ النساء اللاتي يعانين من الوزن الزائد هن أكثر عرضة لإنجاب أطفال بحجم ووزن أكبر من المعتاد ، لذلك يجب الاهتمام بمؤشر كتلة جسم المرأة الحامل قبل الحمل وخلاله ؛ تجنبا لخطر إصابة الطفل بالسمنة لاحقا خاصةً أثناء المراهقة.