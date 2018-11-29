انت الان تتابع موضوع غسولات عشبية منزلية لعلاج قشرة الرأس والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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قشرة الرأس واحدة من أكثر مشاكل فروة الرأس شيوعا ، فعندما لا ترطب فروة الرأس بما فيه الكفاية تصبح جافة ، مما يؤدي إلى حدوث قشرة الرأس ويمكن أن يحدث هذا أيضا بسبب الأوساخ التي تتراكم على فروة الرأس التي تؤدي إلى تراكم القشرة .

تمهد القشرة الطريق للحكة والتهيجات الأخرى على فروة الرأس ، وهي في المقام الأول عدوى فطرية ، لذا يجب عليكي استخدام علاجات طبيعية ذات خصائص مضادة للفطريات لإزالة القشرة تماما من فروة الرأس .

المستحضرات العشبية محلية الصنع التي يمكن استخدامها لعلاج القشرة بشكل فعال

لوسيون الروزماري والزعتر

تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والقابضة لنبات إكليل الجبل في علاج الفطريات التي تسبب قشرة الرأس والفروة المتقرحة ، كما يحتوي على مركبات أخرى مثل الفلافونويدات وحمض الفينول وغيرها من العناصر الهامة ، كما يحتوي الزعتر أيضًا على خصائص مضادة للفطريات ومضادة للالتهابات تساعد في التعامل مع الالتهابات و أي نوع من الالتهاب على الجلد .

المكونات

ملعقة كبيرة روزماري

ملعقة كبيرة زعتر

كوبين ماء

الطريقة

اولا اغلِ الماء في وعاء ثم ضيفي الروزماري واتركيه لمدة 5 دقائق ، بعد الـ 5 دقائق أوقفي الحرارة وضيفي الزعتر ، ثم اتركي المزيج يبرد تمامًا حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة ، ثم صفى الخليط ، ثم يمكنك استخدام هذا لوضعه على فروة رأسك ولا تشطفيه .

لوسيون الريحان

يمتلك الريحان خصائصا مضادة للالتهاب ومضادة للبكتيريا كما يحتوي على مضادات للأكسدة والتي تساعد في علاج قشرة الرأس والالتهاب على فروة الرأس ، كما أنه يحتوي على الحديد وفيتامين K والبيتا كاروتين .

المكونات

4 أكواب ماء

ريحان

الطريقة

تغلي أوراق الريحان الطازجة في الماء لبضع دقائق ، ثم أطفئي الحرارة واتركي المحلول حتى تنخفض درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة ، ثم قومي بنقل هذا الخليط وتخزينه في زجاجة رذاذ ، يمكنك وضع ورش هذا الحل على فروة رأسك وتركه طوال الليل ، ثم غسله في صباح اليوم التالي ، وافعلي هذا كل ليلة قبل أن تذهبي للنوم حتى تلاحظي الفرق .

غسول البقدونس

أوراق البقدونس تحتوي على الفيتامينات A و B و C و D والحديد والبوتاسيوم وما إلى ذلك ، والبقدونس لا يساعد فقط في علاج قشرة الرأس ولكن أيضًا سيجعل شعرك أكثر لمعانًا .

المكونات

¼ كوب بقدونس طازج

4 أكواب ماء

الطريقة

نأخذ وعاء ونضيف الماء ونغليه ، ثم نضيف أوراق البقدونس إلى الماء المغلي ونتركها تغلي في الماء لبضع دقائق أخرى ، ثم ندع المزيج يبرد عن طريق إيقاف الحرارة ، يتم غسل الشعر وتطبيق هذا الحل على فروة الرأس والتدليك بلطف بأطراف الأصابع .