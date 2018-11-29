هذه العلامات تفرض التوقف عن الحِمية الغذائية

قال البروفيسور الألماني يوهانيس فيكسلر إن أنظمة الحِمية الغذائية لا تناسب الجميع، وأنه يتعين ويقف الحِمية عند ملاحظة بعض العلامات. وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن العلامات التي تدل على عجز الجسم عن تحمل الحمية الغذائية، تتمثل في مشاكل الهضم، والتعب الدائم، وغياب التركيز، وصعوبات النوم، والصداع النصفي، وجفاف الجلد، ورائحة الفم الكريهة.

وأضاف أن سبب هذه الأعراض هو الاستغناء التام عن السكر، والدهون، والكربوهيدرات، العناصر التي تمد الجسم بالطاقة، لذلك يجب إيقاف الحمية الخاطئة، والبحث عن أخرى تناسب الجسم.