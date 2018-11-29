شكرا لقرائتكم خبر عن إليك طرق بسيطة لمكافحة «نزلة البرد» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قال الدكتور هانز ميشائيل مولنفيلد إنه يمكن محاربة نزلة البرد في بدايتها ببعض الأسلحة البسيطة، مثل الراحة، والنوم كثيراً، والإكثار من السوائل، خاصةً شاي الأعشاب، واستنشاق البابونج، أو الكافور، أو ملح الطعام.
وأضاف الطبيب الألماني أنه يمكن أيضاً استخدام بخاخ الأنف المزيل للاحتقان ليلاً فقط، علماً أن الجرعة المخصصة للأطفال تكفي. ومن المهم أيضاً التوقف عن التدخين.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في تحسين الحالة، أو عند استمرار المتاعب أكثر من أسبوع، فيجب استشارة الطبيب.
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